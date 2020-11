L'atemptat del 17-A es va començar a preparar l'octubre de 2016

Els atemptats de Barcelona i Cambrils es van començar a planificar, encara de manera molt preliminar, l'octubre de 2016. Així ho ha explicat el segon testimoni del judici del 17-A a l'Audiència Nacional, que va investigar els fets. Es tracta del cap de la Unitat Antiterrorista dels Mossos, que va ser secretari dels atestats i instructor de la investigació a partir del maig de 2018. Segons ha detallat l'investigador, els més grans del grup, juntament amb Abdelbaki Es-Satty, comencen a preparar una acció a l'octubre de fa quatre anys. "No sabien ni com, ni on, ni quan", ha apuntat el testimoni.El novembre de 2016 comencen les cerques sobre com fabricar explosius a través de l'ordinador d'Es-Satty. A principis de 2017, Driss Oukabir comença a buscar què diu l'Alcorà sobre matar infidels. Es-Satty fa un viatge a Bèlgica a finals de març i des de Daesh es fa una crida a atemptar a Occident durant el Ramadà. És a partir del maig de 2017 quan ja comencen a fer els actes pròpiament preparatoris amb la compra de Younes de dues "targetes conspiratives" per a telèfons que s'utilitzen per esquivar l'actuació policial. Aquell mateix, els grans de la cèl·lula van proposar als joves de cometre un atemptat, però encara no tenien un objectiu fixat.Al juny, ja estan fent gestions per materialitzar l'atemptat. Es fan cerques sobre com fer explosius des d'Alcanar i hi ha moltes trucades entre Houli i altres membres de la cèl·lula. "Entenem que a finals de juny tenen clar que volen fabricar explosius i comencen a comprar precursors per elaborar-ho", ha apuntat el secretari dels atestats. L'11 de juliol, Houli va comprar una targeta conspirativa i se'n va a Alcanar i intenta comprar 100 litres de peròxid de nitrogen, però no pot per una qüestió de documentació. Houli intenta aconseguir una furgoneta, sense èxit, i se'n va fins a Vinaròs i li demanen a Said Ben Iazza. A l'agost hi ha més compres de materials per fabricar explosius. En total, 340 litres de peròxid de nitrogen i 500 litres d'acetona.Els dos màxims responsables dels Mossos de la investigació dels atemptats han explicat que dos dels acusats en el judici, Mohamed Houli i Driss Oukabir, sí que van participar activament en els preparatius dels atacs gihadistes. Els caps d'antiterrorisme dels Mossos han donat detalls sobre la seva implicació que posa en dubte la versió exculpatòria dels dos encausats.A preguntes de la Fiscalia, el testimoni ha dit que no tenien cap coneixement de la cèl·lula de Ripoll en un primer moment. El 17 d'agost al matí tenen constància de l'explosió a Alcanar i a priori no veuen res atribuïble a un atemptat. Amb les dades preliminars, els Mossos diuen que és una cèl·lula terrorista perquè tenen lligams familiars i han actuat de manera concertada per dur a terme una acció.Sobre Mohammed Houli, el testimoni ha explicat que hi van anar a parlar i els va explicar que fabricaven petards. Un cop hi ha l'atemptat de les Rambles, troben el passaport a la furgoneta i llavors lliguen caps i ordenen la detenció de Houli i se li pren declaració el 18 d'agost al matí.La declaració de Houli, ha dit el testimoni, no va facilitar dades per evitar els fets. "Sempre va donar dades difícils d'entendre. No va aportar res de nou que no sabéssim, tot i que va explicar que fabricaven explosius. No va facilitar cap detenció ni neutralització d'altres persones", ha apuntat. Un cop es produeix l'atemptat a Cambrils es coneixen tots els noms de la cèl·lula, que constava de 10 persones.Entre la documentació trobada a Alcanar es veu "un clar estudi d'objectiu" de la Torre Eiffel i de la seva estructura. "No son fotografies turístiques", ha dit el testimoni. Consta un altre viatge a França de membres de la cèl·lula. Van contactar amb algú en aquests viatges a França? Els germans Oukabir parlen del viatge i d'un contacte (Mohammed i Yusef), però el testimoni ha dit que no té constància de les investigacions a França en aquest sentit.Per les cerques fetes per la cèl·lula, els investigadors han determinat que volien atemptat al Camp Nou, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. També fan moltes cerques sobre l'Audiència Nacional, però no en van fer cap sobre les Rambles.La segona sessió del judici als atemptats del 17-A ha arrencat amb l'interrogatori de les defenses a l'investigador dels atacs. L'instructor de la investigació dels atemptats ha explicat que els Mossos van prendre declaració a Houli sobre l'explosió de la casa d'Alcanar. L'acusat va donar dades sobre qui integrava la cèl·lula de Ripoll. La defensa de Houli ha volgut remarcar la bona voluntat del seu client a l'hora de col·laborar amb la policia. "No hi havia informació que resolgués tots els enigmes del cas", ha apuntat el testimoni. "La declaració va ser mínimament útil, molt poc", ha afegit l'inspector.La defensa ha basat l'interrogatori en intentar acreditar la col·laboració de Houli amb la policia com a atenuant davant d'una eventual condemna. El testimoni ha dit que, tot i la declaració de l'acusat, haurien pogut reconstruir els punts d'origen de l'explosió d'Alcanar. El jutge Guevara ha dit que la sala "sap que va col·laborar" i que "se'n penedeix" i ha demanat a la defensa que no insisteixi en aquest sentit.El testimoni ha dit que hi havia un primer esgraó en la jerarquia de la cèl·lula, en què no hi constava Houli. També ha dit que Younes va fugir després de l'atemptat de la Rambla i ho va deixar tot allà, entre altres coses el passaport de l'acusat. De nou, el jutge ha retret a l'advocada que faci preguntes sobre la declaració de Houli en fase d'instrucció. "No ha volgut declarar, no pot fer aquestes preguntes", ha recordat el president de la sala.El testimoni ha explicat que Driss Oukabir s'integra a la cèl·lula a mitjans de 2017 tot i que "podria haver-hi informació anterior sobre les seves idees". L'inspector ha fet referència a informes pericials de telèfons mòbils, però el jutge ha dit que no podia parlar per ara d'això. Qui va posar en contacte Driss i la cèl·lula va ser, "probablement", el seu germà.El jutge ha insistit molt que en aquesta part de l'interrogatori només es pot preguntar sobre els primers fets de què tenen constància els investigadors, perquè el testimoni és qui va investigar el cas per ordre de l'Audiència Nacional durant els primers mesos després de l'atemptat.La defensa ha intentat desvincular Driss de la cèl·lula i ha recordat que va ser la segona opció per llogar la furgoneta, perquè no ho havien pogut fer els membres originaris de la cèl·lula. "No recordo que li diguessin a Driss que la furgoneta era per una mudança", ha dit el testimoni. També ha dit que no tenen constància que l'acusat comprés explosius. El jutge ha esbroncat l'advocat quan ha demanat al testimoni que qualifiqués el delicte d'estralls, de què s'acusa Driss Oukabir.La primera sessió del judici va estar marcada per la declaració dels tres acusats. Tots ells es van desmarcar de l'atemptat, però Mohammed Houli, principal sospitós i el que s'enfronta a penes més altes de preso, va declarar-se penedit pel que havia passat. La resta, Driss Oukabir i Saïd Ben Iazza, van dir que no sabien res de la cèl·lula i que en cap moment van pensar que volien cometre un atac a les Rambles.La Fiscalia va sorprendre els presents mostrant un vídeo impactant tot just començar el judici i que fins ara s'havia mantingut en secret. Es pot veure alguns dels membres de la cèl·lula de Ripoll fabricant explosius a la casa d'Alcanar i enviant missatges d'amenaça amb aparent tranquil·litat i somrient. "Us penedireu d'haver nascut", diu un dels joves, mort en l'explosió. Qui enregistrava les imatges era Houli, que va assegurar davant del jutge que ho va fer per obligació.El primer dels testimonis que va declarar ahir va ser l'inspector dels Mossos encarregat de la investigació dels atemptats. Va desgranar les línies bàsiques de la seva tasca i va apuntar que la cèl·lula de Ripoll volia cometre un atac contra la Sagrada Família, el Camp Nou i la Torre Eiffel. Uns atacs que s'haurien d'haver fet el 20 d'agost, coincidint amb un partit del Barça a l'estadi. Finalment, l'explosió d'Alcanar ho va precipitar tot.

