Un centenar de grafiters detinguts per provocar danys en vagons de tren i del metro de Barcelona

La policia espanyola i els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquesta matinada una operació contra l'incivisme al metro de Barcelona que s'ha saldat amb un centenar de grafiters detinguts. Se'ls acusa d'haver causat danys en vagons de tren i metro per valor de 22 milions d'eros. L'operació s'ha fet en dues fases, primer localitzar la cinquantena de persones residents fora de Catalunya i autors d'aquest possible delicte, i després detenir l'altra cinquantena de gratifers en les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.La investigació va començar fa un any. La policia espanyola va detectar que alguns grafiters arrestats en operacions prèvies feien referència a la suposada impunitat per pintar en trens i metros de Catalunya. La investigació actual se centre en les més de 6.700 denúncies presentades per Renfe i Metro de Barcelona entre els anys 2017 i 2019.Entre els arrestats hi ha una grafitera que treballa com a taquillera a través d'una empresa subcontractada per Renfe, i també un jove que va viatjar des de Milà només per pintar en combois catalans. Va ser detingut just després d'aterrar al Prat, segons ha informat la policia espanyola en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor