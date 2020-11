Una lliçó tècnica sobre robots de cuina en el primer dia del judici de la Thermomix

No tots els judicis són mediàtics o tenen connotacions polítiques. Des d'aquest dimarts al jutjat mercantil número 5 de Barcelona es lliura una batalla judicial entre el popular robot de cuina Thermomix i el també conegut -i més barat- robot de cuina de Lidl. La primera sessió de la vista va ser una autèntica lliçó sobre les característiques tècniques d'una màquina de cuina, amb la declaració dels pèrits encarregats dels informes de cadascuna de les companyies.Durant més de dues hores, els advocats han intentat treure l'entrellat de les característiques que té la Thermomix i que la fan diferent i única respecte els seus imitadors. Segons la defensa de Vorwerk, empresa que té la patent de la Thermomix, aquesta màquina té uns trets concrets que formen la patent que podria haver estat violada per part de Lidl. L'empresa de supermercats, però, sosté que la Thermomix no té aquestes característiques pròpies, sinó que és com la resta de robots de cuina.La sessió d'ahir, de marcat caràcter tècnic i complex per al públic general, ha estat la primera de les tres que es preveuen en el judici. Després de la declaració dels pèrits, aquest dimecres caldrà validar si efectivament hi ha hagut una vulneració per part de Lidl de la patent de Vorwerk. Dijous serà el dia de les conclusions i el judici quedarà vist per a sentència. La decisió que n'acabi sortint no serà irrellevant i hi ha molts diners en joc.Vorwerk ha interposat una demanda per violació de la seva patent i reclama una indemnització de danys i perjudicis del 10% sobre l'import brut de la xifra de vendes del robot de cuina de Lidl. La companyia de supermercats considera el seu producte no infringeix la patent i, al seu torn, ha interposat una altra demanda contra Vorwerk perquè declari la nul·litat de la patent en qüestió per manca de novetat, d'activitat inventiva i per addicció de matèria. Lidl també s'oposa a la indemnització que reclama l'empresa de la Thermomix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor