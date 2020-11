Un home apareix mort amb signes de violència al seu domicili a Barcelona

Investiguem la mort d'un home al seu domicili de Barcelona https://t.co/WHbNXtekiW pic.twitter.com/GqEJbECqq5 — Mossos (@mossos) November 11, 2020

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home amb signes de violència a Barcelona. La policia va rebre un avís cap a les 22.00 hores que informava que en un domicili del districte d'Horta-Guinardó podria haver-hi el cos sense vida d'una persona.Diverses dotacions policials es van desplaçar al lloc dels fets on van localitzar el cadàver d'un home que presentava signes de mort violenta. La Divisió d'Investigació Criminal del a Regió Metropolitana de Barcelona ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort.

