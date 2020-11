​El subcampió olímpic Jordi Llopart, en coma irreversible després de patir un infart

L’atleta català Jordi Llopart, subcampió olímpic a Moscou 1980, està en estat de coma irreversible després de patir un infart, ha informat la seva família, que ha desmentit la seva mort tal i com va anunciar la Real Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) ahir a les 21.45 hores.La família de Llopart, en declaracions a El Periódico , ha negat la seva mort, tot i la gravetat de l’infart: “Encara està viu, tot i que possiblement per poc temps”.La RFEA va informar la nit de dimarts de la mort de l’esportista català i va enviar un emotiu missatge a qui va ser el primer medallista olímpic d’atletisme en la història d’Espanya: "Fa 40 anys, plorem d'alegria. Per primera vegada, gràcies a tu, pugem a un podi olímpic. Avui plorem de tristesa. DEP Jordi Llopart. Sempre seràs llegenda de l'atletisme espanyol”Llopart va ser el primer espanyol en aconseguir una medalla olímpica en atletisme gràcies a la seva plata en els 50 quilòmetres marxa. A més va participar en altres dos Jocs més: Los Angeles 1984 i Seül 1988. Entre els seus assoliments hi ha el títol europeu i vuit campionats d'Espanya.Llopart, nascut al Prat de Llobregat, també es va convertir en el primer atleta espanyol a proclamar-se campió d'Europa. Després de la seva retirada va ser l'entrenador de Daniel Plaza de cara als Jocs Olímpics de Barcelona 1992, on va aconseguir la medalla d'or.La seva influència en la marxa atlètica ha traspassat fronteres. Fa una dècada va ser contractat per la Federació Mexicana d'Atletisme amb l'objectiu de millorar el rendiment dels seus marxadors. També va ser secretari tècnic de la secció d'atletisme del FC Barcelona.

