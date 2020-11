Mor el cineasta i empresari Carles Barba als 97 anys

Ha mort el grandíssim Carles Barba als 97 anys. Empresari tèxtil, cineasta amateur, el seu cinema és una genialitat, un testimoni imprescindible per a entendre i valorar la Catalunya dels últims seixanta anys. Una pèrdua immensa. Una gran abraçada a @NachoSanahuja pic.twitter.com/qpHvfVF6V4 — Toni Vall (@tonivall) November 10, 2020



Entre altres reconeixements, l'obra cinematogràfica de Barba havia aconseguit els màxims guardons del Concurs Nacional de Cine Amateur, del Concurs Nacional de Segòvia, del premi Ciutat de Barcelona o del Premi Cinematogràfic de Turisme.

Carles Barba Masagué ha mort aquest dimarts als 97 anys, segons ha pogut confirmar l'ACN. Empresari i director de cinema documental, el terrassenc havia destacat per retratar la societat catalana de finals del franquisme. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dijous a dos quarts de deu del matí a Terrassa.Pèrit mercantil de formació, Barba va fer carrera professional amb el comerç de matèries primeres tèxtils, però en paral·lel va desenvolupar una trajectòria amateur en el món de la cinematografia documental retratant tant la societat burgesa catalana del franquisme com les onades migratòries que arribaven a Catalunya provinents de diversos punts de la geografia espanyola.El periodista Toni Vall ha considerat a Twitter que el cinema de Barba és una "genialitat", un testimoni "imprescindible" per "entendre i valorar" la Catalunya dels últims seixanta anys. "Una pèrdua immensa", ha escrit, abans de dedicar una "abraçada immensa" al fill de Barba, Nacho Sanahuja. També ha reflexionat que Barba posseïa una vitalitat "extrema" i una mirada "particular" i "valuosa" que el convertia en un artista "insòlit inclassificable".

