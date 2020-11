Detingut un membre de Castellers de Barcelona per vuit delictes d'abús sexual a menors

Al text els Castellers de Barcelona indiquen que després de ser informats del "possible comportament inadequat i d'abusos" es van posar en contacte amb la Unitat Funcional d'Abusos a Menors (UFAM) de l'Hospital Sant Joan de Déu per derivar els possibles casos a especialistes.Paral·lelament van contactar amb la Fundació Vicki Bernadet per rebre assessorament respecte les accions a emprendre. D’altra banda, "les persones majors d'edat afectades" van ser posades en contacte amb l'Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS). Finalment, continua l'entitat, els professionals de la UFAM van considerar que hi havia indicis d’abusos i van actuar d’ofici denunciant el cas a la Fiscalia.Castellers de Barcelona treballa en un protocol que permeti evitar situacions com aquesta "en un espai tan específic com és el món casteller". Alhora treballa amb els tècnics de canalla perquè rebin formació en prevenció i se'ls "exigeix" tenir el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual en negatiu.