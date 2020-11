Pot la Covid-19 desenvolupar una resistència a les vacunes?

Igual que els bacteris desenvolupen resistència als antibiòtics, els virus poden desenvolupar resistència a les vacunes, i l'evolució del SARS-CoV-2 podria soscavar l'eficàcia de les vacunes que s'estan desenvolupant actualment, segons un article publicat a la revista PLOS Biology per David Kennedy i Andrew Read, de la Universitat Estatal de Pennsilvània (Estats Units)."Com hem vist amb altres malalties, com la pneumònia, l'evolució de la resistència pot fer que les vacunes siguin ràpidament ineficaços. En aprendre d'aquests desafiaments previs i en implementar aquest coneixement durant el disseny de la vacuna, podem ser capaços de maximitzar l'impacte a llarg termini de les vacunes Covid-19", explica David Kennedy.Els investigadors suggereixen específicament que les mostres estàndard de sang i d'hisops nasals preses durant els assajos clínics per quantificar les respostes dels individus a la vacunació també es poden utilitzar per avaluar la probabilitat que les vacunes que s'estan provant impulsin l'evolució de la resistència.Per exemple, l'equip proposa que les mostres de sang es puguin utilitzar per avaluar la redundància de la protecció immunològica generada per les vacunes candidates, mesurant els tipus i quantitats d'anticossos i cèl·lules T que hi són presents."De manera molt similar a la forma en què la teràpia de combinació d'antibiòtics retarda l'evolució de la resistència als antibiòtics, les vacunes que estan dissenyades per a induir una resposta immunològica redundant (o una en què s'encoratja el sistema immunològic a dirigir- a múltiples llocs, anomenats epítops) en la superfície de virus, poden retardar l'evolució de la resistència a les vacunes. Això és perquè el virus hauria d'adquirir diverses mutacions, en lloc d'una sola, per sobreviure a l'atac del sistema immunològic de l'hoste", assenyala Andrew Read.