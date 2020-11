Un expert d'Oxford sorprèn en posar una data per al retorn de la normalitat

Sarah Montague: so do we now say with confidence that life should be returning to normal by Spring?

Professor Sir John Bell: Yes, yes, yes.



Important news from one of the Covid-19 vaccine trials.



Hear the whole interview on the World at One.https://t.co/kHiUG56FCL | @BBCSounds pic.twitter.com/zsk80fzlKG — BBC Radio 4 (@BBCRadio4) November 9, 2020

El professor de la Universitat d'Oxford, John Bell, ha sorprès el Regne Unit amb el seu vaticini pel retorn de la normalitat després de la pandèmia de coronavirus. Afirma que serà a la primavera de 2021. "Probablement soc el primer a dir això, però ho dic amb tota la confiança del món", ha explicat Bell en una entrevista a la BBC Radio. El científic és un dels experts que forma part de l'equip d'assessors del govern britànic de Boris Johnson per a frenar la pandèmia de coronavirus. Sarah Montague, la presentadora del programa, no ha pogut amagar la seva alegria.Bell ha fet aquesta afirmació per a sorpresa de la periodista i presentadora que l'entrevistava, que no feia crèdit de les previsions del científic per al retorn de la nova normalitat. Altres epidemiòlegs, científics i fins i tot Bill Gates es van atrevir a posar data per a la fi d'aquesta nova realitat pandèmica. Les previsions més funestes rondaven pel 2022 i 2023. Ara, però, amb la vacuna de Pfizer i d'altres més a l'horitzó, les previsions semblen més positives.Brussel·les espera tancar "aviat" un acord amb les farmacèutiques Pfizer i BioNTech per comprar anticipadament 300 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19. Així ho ha avançat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, poc després que aquestes companyies hagin anunciat l'eficàcia de la seva vacuna . Segons les farmacèutiques, han assegurat que la seva vacuna contra la Covid-19 demostra eficàcia superior al 90% en els assajos clínics a gran escala.

