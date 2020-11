El jutge Guevara o el que va del rigor a impertinència

"Que no se'n pot anar de la sala!". No havien passat ni deu minut de l'inici del judici als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017 que el president del tribunal, el jutge Félix Alfonso Guevara, ha protagonitzat una intensa picabaralla amb un dels advocats de la defensa, el representant de Driss Oukabir, un dels tres acusats de pertànyer a la cèl·lula terrorista de Ripoll. No és una novetat, durant els judicis acostuma a tenir incidents i no són poques les queixes que ha rebut al llarg de la seva carrera per part d'advocats i acusacions.El veterà magistrat, president de la Secció Tercera, de l'Audiència Nacional, és conegut en el món dels tribunals per una manera de fer controvertida, però també pel seu coneixement profund del dret. En la primera sessió, ha lligat curt les acusacions, amb constants interrupcions i retrets per unes preguntes "impertinents", i tot apunta que serà un dels protagonistes a seguir durant la vintena de sessions del judici pels atemptats gihadistes de Catalunya.Difícil de classificar, Guevara forma part de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), de tarannà conservador, tot i que dirigents del PP com Federico Trillo en van demanar el cap en el seu moment. "Saben que si rebo qualsevol trucada o pressió, l'endemà surt publicat a la premsa", deixava clar en una entrevista fa cinc anys. De caràcter fort i aspre, els que han treballat a prop seu diuen que és una "màquina", treballador, responsable i amb una ment brillant.Guevara no defuig les càmeres, com altres col·legues d'altes instàncies judicials espanyoles, i creu que és el mateix que a la sala hi hagi 20 persones o que n'hi hagi 100.000. O fins i tot, com ha passat en alguns dels seus judicis més mediàtics, que siguin vistos en directe per milions de ciutadans. En les seves quatre dècades de carrera, el magistrat Guevara ha intervingut en alguns dels procediments més importants dels últims anys a l'estat espanyol.Guevara no és nou en els judicis per gihadisme. Va formar part del tribunal del macroprocés contra els atemptats de l'11-M amb el seu col·lega a l'Audiència Nacional Javier Gómez Bermúdez, amb qui han mantingut al llarg dels anys una relació de certa tensió. També va ser el president del tribunal que va jutjar l'atemptat d'ETA a la T-4 de Madrid el 2006 i va participar també en el procediment pel Yak-42. De fet, pel cas de l'avió militar, i concretament per una interlocutòria seva, l'exministre del PP Federico Trillo i l'exsecretari d'Estat de Justícia, també del PP, Ignacio Astarloa van demanar la seva destitució.Nascut a Salamanca el 1956, va aprovar les oposicions amb només 22 anys, just després d'acabar la carrera. Jutge per vocació, la decisió va provocar problemes a casa. El seu pare, també un reconegut magistrat, el volia fer notari per guanyar més diners, però ell tenia clar que volia ser jutge. "Quan se'n va assabentar quasi m'enduc una esbroncada", reconeixia fa uns anys. Prim, petit i acompanyat d'un bastó, acostuma a deixar anar crits i retrets durant els judicis, però alhora és bo tècnicament i els seus companys li reconeixen la precisió a l'hora de treballar. Fora de la feina, se l'ha vist també per la llotja de l'estadi de l'Atlètic de Madrid.Va estudiar Dret al CEU San Pablo i el seu primer destí com a jutge va ser Talavera de la Reina. El 1985, ja com a magistrat, es converteix en titular del jutjat d'Instrucció 22 de Madrid i des d'allà va ordenar la detenció del periodista Pedro J. Ramírez, aleshores director de Diario 16 per injúries i calúmnies contra el també periodista i escriptor Jimmy Giménez-Arnau. Més tard, va ser president de la secció tercera de l'Audiència de Madrid, on va tenir el judici contra Lola Flores, i més endavant va fer el salt a l'Audiència Nacional. El motiu? "Estava cansat d'alcoholèmies, robatoris i drogues".A l'Audiència és president de la Secció Tercera i ha intentat tres cops convertir-se en president de la Sala Penal, sense èxit. L'última vegada, qui va aconseguir el càrrec va ser Fernando Grande-Marlaska, actual ministre d'Interior del govern espanyol. Segons Guevara, el seu caràcter fort no l'ajuda. Un caràcter fort que, per si algú no el coneixia, ha mostrat amb tota claredat en la primera sessió del judici pels atemptats del 17-A, que es preveu que s'allargui fins a mitjans de desembre.

