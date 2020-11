El Sindicat de Llogateres denuncia multes de 600 euros per aturar «un desnonament il·legal»

El Sindicat de Llogateres denuncien el sancionament de 30 veïns i veïnes de diferents sindicats d'habitatge de Barcelona per aturar un desnonament "il·legal" el passat 5 d'octubre. Segons expliquen en un comunicat, les multes són de 600 euros cadascuna, ascendint a un total de 18.000.Des del Sindicat expliquen que, d'haver-se produït, el desnonament hauria estat "il·legal", ja que es produïa per l'impagament per part d'una família vulnerable i en per part d'un gran propietari que estava obligat a fer lloguer social, segons el decret 17/2019. Malgrat això, denuncien que Interior va destinar un "ampli dispositiu policial" al lloc on es duia a terme el desallotjament i que, mitjançant la llei mordassa, van denunciar per desobediència a les veïnes que l'estaven aturant.L'Estela feia més de 15 anys que vivia al pis amb la seva família, inclòs el seu nét de 7 anys. El propietari de l'habitatge, així com de la finca sencera i la del costat, és Gustau Garcia Guillamet, empresari que ha estat president del Consell Regulador del Cava i director territorial del Ministeri d'Agricultura, segons expliquen al comunicat. L'empitjorament de la situació econòmica de l'Estela va fer que no el pogués pagar i per tant, s'ordenés el seu desnonament el passat 5 d'octubre.Des del Sindicat recorden que malgrat que s'hagin prohibit els desnonaments durant l'estat d'alarma, només a Barcelona, se n'han ordenat 443 entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre. És per això que avisen que no retrocedrian malgrat "la criminalització" del moviment.En aquest sentit, exigeixen que al Govern que "faci complir les seves pròpies normes" i a la coalició del PSOE i Unides Podem que derogui la llei mordassa, tal com va estipular en els seus acords de govern.

