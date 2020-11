El Govern decidirà abans de divendres si rebaixa les restriccions de la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que l'executiu decidirà "entre dimecres i divendres" i de la mà del Procicat si flexibilitza o manté les restriccions per contenir la covid-19. A més, Budó ha assegurat que totes les mesures que està decretant el Govern i la seva durada venen avalades "per la recomanació de les autoritats sanitàries, i així seguirà sent".En aquest sentit, i davant l'especial preocupació pel tancament de la restauració, la consellera ha explicat que "si hi ha una possibilitat de començar a flexibilitzar les mesures, s'estudiarà i es decidirà". "El que està clar és que ha de ser una flexibilització lenta, però treballem perquè no s'allargui la situació ni un dia més del necessari", ha sentenciat.

