Multa de 480 euros a una pagesa de Ripoll que va barrar el pas a un boletaire

Concentració de pagesos en suport dels propietaris del mas. Foto: ACN

La propietària d'un mas de Ripoll ha comparegut aquest dimarts davant del Jutjat de primera instància arran d'una denúncia dels Mossos. Els fets van passar el 29 d'octubre, quan la dona, que tornava cap a casa, va deixar el cotxe enmig del camí i barrant el pas a un vehicle que hi havia aparcat a la seva finca. Va resultar ser un boletaire a qui ja coneixia d'altres cops.La dona li va dir que no el deixaria marxar fins que deixés els bolets i ell s'hi va negar. L'home va trucar a la policia i una patrulla va anar al lloc. Els agents li van demanar a la dona que mogués el cotxe i ella va insistir que primer havia de deixar els bolets. Finalment, els agents se la van endur emmanillada a la comissaria i l'home va marxar amb els bolets.A dos quarts d'una del migdia, Rosa Maria, propietària del Mas la Serra del Boix de Ripoll, ha entrat als Jutjats de la ciutat enmig d'aplaudiments i crits d'ànims d'una trentena de pagesos vinguts de diferents punts del territori per donar-li suport. La dona anava acompanyada del seu marit i altres familiars.Rosa Maria ha comparegut aquest dimarts arran de la denúncia dels Mossos d'Esquadra per uns fets que van passar el 29 d'octubre a la seva finca. Era a la tarda i la dona tornava cap a casa quan va veure un vehicle aparcat al costat del camí particular, a uns 3 quilòmetres del mas. Va aparcar davant, barrant-li el pas, i es va esperar per veure qui era i informar-lo de que estava en una finca privada. Al cap d'una estona, va venir el propietari del cotxe. Era un boletaire que ja coneixia d'altres cops. Li va dir que havia de deixar els bolets que duia perquè els havia collit dins la seva finca, fent cas omís als dos cartells de propietat privada que hi ha abans. L'home, però, s'hi va negar i ella li va dir que no el deixaria marxar fins que ho fes.Cap dels dos va cedir i l'home va trucar als Mossos. Al cap d'una estona una patrulla va anar fins al lloc i va demanar a la dona que mogués el cotxe. La dona va insistir que no ho faria fins que deixés els bolets i ell va excusar-se dient que els havia collit a la finca del costat. Mentrestant, la dona va trucar el seu home, que en aquell moment estava a l'estranger per feina per explicar-li el que estava passant.Finalment els agents van emmanillar-la i se la van endur a la comissaria. El seu home ha explicat a l'ACN que ho van viure amb "molta impotència" i que va ser una "humiliació". Explica que als seus 58 anys, li van arrencar el mòbil de les mans, la van en posar contra el vehicle per emmanillar-la i se la van endur a comissaria. I no va sortir d'allà fins a dos quarts de dotze de la nit. El matrimoni encara ara no entén com els denunciats han estat ells i que el boletaire pogués marxar amb els bolets.Viuen en una finca de 42 hectàrees on tenen una explotació ramadera. Remarquen que hi han hagut de destinar molts esforços per tenir la finca desbrossada i que des de fa temps que tenen boletaires que entren a la finca per endur-se'n els bolets, malgrat tenir un doble fil de cable elèctric, que tot sovint troben trencat. Anteriorment, tenien un cartell on deia que no es podien collir bolets per ser propietat privada però algú el va trencar.Pagesos de diferents punts del territori s'han concentrat per donar suport a Rosa Maria. "Estem aquí per fer-li costat en un cas que ens sembla injust, que quedi constància que no està sola i que la solidaritat funciona", ha explicat Pep Riera, pagès i excoordinador d'Unió de Pagesos. Consideren que fets com aquests "desprestigien" la pagesia i la falta de respecte cap a l'activitat. "No pot ser que sempre acabem pagant els mateixos", remarca, tot recordant que al bosc també hi ha d'haver unes regles del joc i un "respecte".Entre els assistents també hi havia l'actual coordinador d'UP (Unió de Pagesos), Joan Caball, que ha remarcat la necessitat de "respectar la convivència entre el món rural i urbà". "Denunciem l'actuació dels Mossos que hauria de mediar i no portar problemes", ha afirmat. I ha anunciat que debatran aquest tema i altres qüestions en una reunió el 17 de novembre amb el conseller d'Interior, Miquel Samper. Des del sindicat lamenten que el cas hagi arribat a la justícia tot dient que "els funcionaris estan al servei de la gent i no la gent al servei dels funcionaris".Un cop finalitzada la vista, el seu advocat, Antoni Vergés, ha explicat que la dona s'enfrontava a un delicte de desobediència a l'autoritat i que, finalment, han acceptat assumir la responsabilitat i no haver d'anar a judici. Dels sis mesos de multa que inicialment demanava fiscalia, s'ha rebaixat a quatre mesos i una multa de 480 euros."Ells s'han de conformar i que sigui el menys mal possible per a la denunciada", ha dit el lletrat tot dient que és la recomanació que els ha fet per evitar arribar a judici. Preguntat per si creu que això crearà un precedent, l'advocat ha respost que "una cosa és el tema moral" i l'altre és que avui es valoraven uns fets per la via penal.Per últim, UP s'ha ofert a pagar la multa amb els diners de la caixa de resistència que tenen i s'han compromès a abordar la problemàtica i demanar solucions a la Generalitat.

