Canvis per als conductors: sancions més dures per usar el mòbil i nous límits de velocitat en ciutat

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts augmentar de tres a sis els punts del carnet que perdran els conductors per conduir manipulant el mòbil amb la mà. Els conductors que no facin servir el cinturó de seguretat o el sistema de retenció infantil perdran quatre punts del carnet de conduir, un més que ara, la mateixa pèrdua de punts que per als motoristes que no facin servir el casc.Segons ha informat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, serà delicte dur al vehicle mecanismes per detectar radars de velocitat i se sancionarà amb 500 euros i la pèrdua de tres punts. A més, els cotxes i les motos no podran superar en 20 quilòmetres per hora els límits de velocitat quan avancin altres vehicles en carreteres convencionals.D'altra banda, la reforma situa en dos anys el termini que caldrà que superin els infractors sense cometre cap nova infracció per recuperar el saldo de punts inicial. Fins ara el període variava segons la gravetat de la infracció comesa.El govern espanyol també ha modificat els límits de velocitat en vies urbanes. Si hi ha una única plataforma de calçada i vorera, el màxim serà de 20 quilòmetres per hora. En cas que hi hagi un sol carril per sentit de circulació, el límit se situa en 30 quilòmetres per hora; i es manté en 50 quilòmetres/hora el màxim en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.Trànsit regula per primer cop els patinets elèctrics en la nova norma, i hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. Els que en facin servir, no podran circular amb auriculars posats i s'hauran de sotmetre a controls d'alcoholèmia si se'ls demana. L'entrada en vigor dels canvis serà el 2 de gener.

