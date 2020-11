Jordi Roca i Ferran Adrià, entre els líders gastronòmics que reclamen obrir bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

El Gremi de Restauració s'ha reunit aquest dimarts amb una setantena de líders gastronòmics i empresaris de referència del sector per reclamar l'obertura "immediata" dels bars i restaurants. Algunes de les figures conegudes que hi han assistit són les dels xefs Jordi Roca del Celler de Can Roca i Ferran Adrià.Els assistents s'han trobat per analitzar la situació actual i consensuar propostes i peticions per a les administracions públiques. En concret, han destacat la importància d'obrir l'interior dels restaurants, i no només les terrasses, i fixar un horari que permeti que el servei del sopar no es perdi.El Gremi de Restauració manté converses tant amb el Departament de Salut com amb les Conselleries d'Empresa i Interior i confia que no es prorrogui el tancament de bars i restaurants, que finalitza divendres.La reunió, que ha tingut lloc a l'Hotel Majestic de Barcelona, també ha comptat amb la participació de xefs com Jordi Cruz (ABaC), Carme Ruscalleda, els germans Torres (Cocina Hermanos Torres) o Oriol Castro (Disfrutar). Pel que fa a la presència d'empresaris de referència del sector hi han assistit el propietari i gestor de Dry Martini, Javier de las Muelas; el fundador del Grup Tragaluz, Tomás Tarruella, o la consellera delegada de l'Escola d'Hostaleria Hofmann, Silvia Hofmann.

