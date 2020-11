El Govern demana «disculpes» als autònoms: «La realitat és que no hi ha prou diners»

Altres notícies que et poden interessar

"Demano disculpes en nom del Govern a tots els autònoms que no han pogut tramitar els ajuts". Amb aquesta afirmació de la consellera Meritxell Budó, l'executiu català entona el mea culpa pel col·lapse del sistema per sol·licitar els ajuts per als autònoms, que s'han esgotat en menys de 24 hores aquest dimarts al migdia i que ha deixat molts treballadors sense cap suport. En total, s'havien previst 20 milions per a 10.000 beneficiaris, quantitat que s'ha evidenciat insuficient. "El problema real és que no tenim prou diners per fer front al que la gent necessita", ha assegurat la portaveu del Govern.Budó ha explicat que inicialment el sistema de sol·licitud estava previst per a 3.000 usuaris el minut i que s'han trobat amb 4.000 al minut malgrat que de cara a aquest dimarts es va intentar millorar el sistema informàtic. "Demanem disculpes si el procés ha generat més expectatives del que la realitat ha pogut ser", ha insistit. En tot cas, s'ha compromès a continuar treballant per superar les limitacions i intentar ampliar els ajuts quan sigui possible.De fet, ha explicat que aquesta mateixa tarda es reuniran els departaments de vicepresidència i Treball per avaluar de quina manera es pot solventar l'"allau de peticions" que no han pogut ser ateses i que ha reconegut que no s'havien "previst bé". En tot cas, s'estudiarà si es poden trobar mecanismes més àgils que no generin "malentesos" i evitar que torni a passar i que la concessió dels ajuts es basi en qui és més ràpid a l'hora d'entrar al sistema.Amb tot, Budó ha assenyalat l'"esforç" del Govern en comparació amb el del govern espanyol. Ha recordat els 420 milions d'euros que es van mobilitzar la setmana passada en concepte d'ajuts i ha insistit que des de l'Estat no s'ha concedit "cap suport" als autònoms i que, a més, se'ls ha incrementat la quota. A més, ha subratllat que no es paguen els ERTO des del passat 12 d'agost, és a dir, des de fa tres mesos.La portaveu del Govern també ha explicat que entre el dimecres i el divendres d'aquesta setmana el Procicat i les autoritats sanitàries estudiaran si és possible flexibilitzar algunes de les restriccions vigents. Pel que fa al tancament de la restauració, Budó ha assegurat que les mesures de clausura no estaran vigents "ni un dia més del necessari" però ha recordat la importància d'acordar com fer la reobertura de forma progressiva per evitar un escenari de rebrots com el que es va produir a l'estiu.El consell executiu ha aprovat aquest dimarts dos decrets llei més. El primer, de 20 milions, per donar suport a les empreses i professionals de l'àmbit educatiu de les extraescolars i el lleure que es traduirà en 1.500 euros d'ajut per entitats de lleure educatiu, espais i agrupaments escoltes, 3.500 euros per a les empreses d'extraescolars i 5.000 euros per a instal·lacions juvenils. El segon decret, són 3,6 milions d'euros destinats a les entitats del tercer sector que treballen amb col·lectius vulnerables.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor