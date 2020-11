Europa acusa Amazon d'utilitzar informació confidencial per competir contra petits comerciants

Brussel·les ha acusat Amazon d'utilitzar informació confidencial per competir contra petits comerciants. La Comissió Europea ha informat aquest dimarts a la companyia nord-americana que, segons els resultats inicials de la seva investigació, hauria vulnerat les normes de la competència de la Unió Europea."Amazon no pot utilitzar en benefici propi les dades sobre l'activitat d'altres venedors quan actua com el seu competidor", ha avisat l'eurocomissària de la Competència, Margrethe Vestager.D'altra banda, la Comissió Europea ha decidit obrir una segona investigació a la plataforma per presumptament afavorir les seves pròpies vendes i les d'empreses que utilitzen els seus serveis de logística i entrega de paquets.

