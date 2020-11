​Manlleu, primera ciutat de l'Estat que implantarà la recollida de residus porta a porta

Manlleu (Osona) desplegarà el sistema de recollida de residus porta a porta a partir de la tardor de 2021 i està previst que es completi el 2022. La decisió és important: el Departament de Medi Ambient fa temps que busca alguna ciutat que faci d'esquer per incentivar altres grans ciutats a implantar el sistema. Sense les ciutats, els objectius de recollida selectiva establerts a Catalunya per als propers anys difícilment es poden complir.En declaracions a, la regidora de Medi Ambient, Maite Anglada, explica que inicialment s'implementarà en comerços i indústries i després el febrer de 2022 es començarà a fer a tota la ciutat. S'iniciarà per la recollida comercial i industrial "perquè funciona bé" i alhora "els comerços són l'altaveu per a la població i també els és més fàcil", explica Anglada.Després, el febrer es desplegaria a una part de la ciutat, en aquells barris on es tindrà "més garantia d'èxit". Anglada es refereix a Vistalegre, Gràcia i la Salut perquè "no hi ha edifici vertical i les cases tenen poques plantes". En la segona fase de barris, cap a l'abril, es preveu el desplegament a Baix Vila, Vilamirosa i l'Erm. "La idea inicial que proposem és aquesta, però pot acabar canviant", puntualitza Anglada. Tot i això, remarca que hi ha d'haver poc temps entre la implementació en una part de la ciutat i l'altra: "Com menys temps convisqui el porta a porta i contenidors, millor".La concessió amb l'empresa mixta Recollida de Residus d'Osona s'extingeix el 2021, la flota de contenidors és "molt vella" i "els camions ja estan amortitzats". Aquests tres elements han propiciat el canvi de model, ja que Manlleu havia d'escollir entre fer una nova compra de contenidors o implementar el porta a porta. El ple del passat octubre es va portar a votació la modificació de la forma de gestió del servei de recollida de residus, que va aconseguir la unanimitat de tots els partits.Tot i la determinació de l'Ajuntament a implementar el sistema s'està pendent de rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya per fer-ne el desplegament, ja que inicialment es comptava amb un ajut FEDER, però finalment s'ha reorientat per als efectes de la pandèmia de la Covid-19.Manlleu també contempla tres àrees d'aportació que només s'obriran amb targeta. També hi haurà un límit perquè "la gent no s'hi acostumi". Està previst ubicar-les a la sortida de Torelló, la Gleva i una altra a la deixalleria. "Canviar d'hàbits sempre costa, però s'està estudiant que sigui de la manera més fàcil per al ciutadà", declara la regidora Anglada.D'altra banda, està previst que tots els contenidors del porta a porta siguin nominals i amb un xip associat. "A la llarga podria ser que el pagament fos per generació de residus", apunta Anglada. De moment, es deixa preparat tecnològicament per al futur.El canvi de model, que ja utilitzen la majoria de municipis d'Osona, pretén millorar els resultats de la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus, la imatge de la via pública, eliminant tots els contenidors a excepció dels de vidre, i corresponsabilitzar la ciutadania en la prevenció i la gestió dels residus que es produeixen a Manlleu. Amb la implementació del porta a porta, també es vol acabar amb el turisme de deixalles que reben de Roda de Ter i l'Esquirol, on també fan el porta a porta.La regidora Anglada destaca que és un "projecte molt ambiciós", ja que no hi ha cap ciutat de 20.000 habitants ni a Catalunya ni a l'estat espanyol que porti a terme una iniciativa com aquesta. També reconeix que aquest repte "fa por" perquè políticament pot passar factura, però pensa que hi haurà "inputs molt positius". "Tinc l'esperança que anirà molt bé i volem ser un model a seguir perquè ho pugui fer tothom", afegeix. "Tots anem cap aquí. Tothom acabarà fent el porta a a porta", diu Anglada, remarcant que d'aquesta manera es fa una "millor recollida" de residus.D'aquesta manera, Manlleu passar per davant de Vic amb la implementació d'aquest sistema. Vic va intentar portar-ho a terme, però per discrepàncies polítiques no va prosperar . La majoria de forces polítiques hi estaven a favor, però no es van posar d'acord en el model de gestió. El tren ja ha passat per Vic que ha invertit en nous contenidors.

