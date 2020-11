Marina Garcés: «Estar atemorits és una manera de ser governats i dirigits»

Altres notícies que et poden interessar

La filòsofa i escriptora Marina Garcés ha impartit laamb el títol “L’esperit il·lustrat davant l’epidèmia de la por” per reivindicar l’ús de la raó crítica i dels valors il·lustrats, com a eina clau en l’esforç per construir un món més just i lliure i, alhora, evitar la temptació de retrocedir cap a societats més crèdules i autoritàries a conseqüència de la crisi de la Covid-19. La pandèmia ha obligat a realitzar l'acte per streaming a través de Youtube (i es pot recuperar íntegrament a continuació).La pandèmia ha fet més perceptible que la societat està sentint por, tant per la informació que rebem, que ens esgota dia a dia, com per la por a la desinformació, és a dir, la incertesa i el desconeixement de què pot passar. “Estar atemorits és una manera de ser governats i dirigits”, ha afirmat Garcés, per això és important el pensament, que “és aquell moviment que sense negar la por, ens permet travessar les pors concretes”. “Si només acumuléssim i empaquetéssim dades convertint-les en certeses, no hi hauria pensament. Pensament és precisament començar a relacionar-se amb allò que no sabem del tot”, ha explicat.La invocació de l’esperit de la il·lustració, tal com recull el títol de la conferència, pretén buscar la resposta a aquest escenari i és necessari per sortir de la situació actual. És a dir, no podem confiar “ingènuament” en els beneficis i les bondats del coneixement, la ciència i l’educació, sinó que hem de rebre aquests coneixements i ser crítics amb ells. “La crítica no és tenir judicis fets sobre les coses, és poder fer precisament aquest treball fi i constant de revisió i de tempteig de quins són els nostres coneixements”, ha afirmat la filòsofa i escriptora.Davant la por, Garcés ha defensat “atrevir-se a saber” i també, “atrevir-se a no saber”, perquè atrevir-se a saber vol dir assumir que “sempre estem en un límit” i això és una pràctica bàsica i fonamental. “Educar no és o transmetre coneixements o entrenar comportaments per ser més capaços d’adaptar-nos als canvis constants”, sinó que és ensenyar que existeixen aquests límits.

