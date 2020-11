Implanten la primera biomembrana antitumoral al món en un pacient a Barcelona

Una biomembrana antitumoral fabricada amb nanofibres, biocompatible i bioabsorbible, ha estat implantada amb èxit per primer cop al món en un pacient a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Es tracta d'una fita mèdica que no s'havia donat en cap altre hospital i que ha estat possible per la col·laboració publicoprivada entre la spin-off biotecnològica Cebiotex, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'INTEXTER de la UPC i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Paral·lelament, Cebiotex ha engegat una ronda d'inversió per captar 1,6 milions d'euros per avançar en el desenvolupament del tractament i per finançar la fase clínica 2.La membrana, coneguda com a CEB-01, s'implanta sobre el llit quirúrgic -l'espai que queda al cos després de l'extracció d'un tumor o òrgan- i allibera altes dosis d'un fàrmac quimioteràpic amb la intenció de millorar el pronòstic dels pacients i disminuir els efectes secundaris del tractament oncològic, especialment els de la radioteràpia en el càncer infantil.Segons afirma Joan Bertran, fundador i CEO de Cebiotex, existeix una necessitat mèdica no coberta en oncologia i cirurgia, que és assegurar que el llit quirúrgic quedi lliure de cèl·lules canceroses després d’extirpar un tumor. Segons diu Bertran, la membrana CEB-01 "soluciona aquesta necessitat" oferint una opció de tractament local intens durant el període de temps en què no es pot administrar cap altra teràpia, fins a 4 setmanes després de la cirurgia.L'investigador de l’INTEXTER de la UPC José Antonio Tornero apunta que el resultat "és altament efectiu" perquè allibera el fàrmac en altes dosis sostingudes terapèutiques de manera localitzada, de manera que és el mateix cos el que s'encarrega d'absorbir i expulsar la membrana d’una manera natural una vegada el fàrmac ha quedat totalment alliberat.Per la seva banda, el coordinador del Programa de Cirurgia Oncològica de l’Hospital Sant Joan de Déu, Lucas Krauel, creu que la membrana CEB-01 "obre les portes per a una oncologia pediàtrica molt més efectiva". La investigació clínica va iniciar-se fa 11 anys amb la col·laboració de la plataforma tecnològica Cerbiotex i l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).Cebiotex ha engegat una ronda d'inversió per captar 1,6 milions d'euros per avançar en el desenvolupament del tractament oncològic i per finançar la fase clínica 2a. Aquesta fase consistirà en implantar el CEB-01 en 21 pacients adults amb Sarcoma de Teixits Tous a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Després, s'iniciarà els estudis clínics amb pacients oncològics pediàtrics a l'Hospital Sant Joan de Déu.

