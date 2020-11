VÍDEOS Així fabricava explosius la cèl·lula de Ripoll: «Us penedireu d'haver nascut»

Mohamed Houli, el principal acusat del judici pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, s'ha negat a declarar en la primera sessió del judici que ha començat aquest dimarts a l'Audiència Nacional.L'acusat, supervivent de l'explosió d'Alcanar i que s'enfronta a les penes més altes, ha dit que es penedeix dels fets i que el van obligar a enregistrar els vídeos que consten en la causa. La fiscalia, però, ha fet paleses les contradiccions entre les proves recollides per la investigació i les declaracions d'aquest membre de la cèl·lula de Ripoll que va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar.La Fiscalia ha exhibit alguns vídeos de la fase d'instrucció en què apareixen els joves de Ripoll fabricant explosius i fent proclames gihadistes des de la casa d'Alcanar. Als vídeos es veu com un dels integrants de la cèl·lula terrorista mira a càmera i amenaça la policia catalana, mentre manipula explosius: "Us penedireu d'haver nascut, sobretot vosaltres, Mossos d'Esquadra, malparits".El mateix integrant de la cèl·lula mostra una granada i diu: "El pressupost no sé de quant és perquè tot el que tenim ho he dut de la meva feina". I afegeix: "He treballat davant dels vostres aliats; amb el vostres diners els preparem per matar-vos; cada gram d'aquest ferro es clavarà als vostres caps, als dels vostres fills o als de les vostres dones".Per la seva banda, Driss Oukabir s'ha negat a respondre a les preguntes de la Fiscalia i ha respost només a les de la seva defensa. "No era una persona religiosa ni practicant. No conec a l'imam ni anava a la mesquita", ha dit, i ha afegit que consumia drogues, sortia de festa i era client de prostíbuls. Oukabir ha recordat com va ser la defensió i ha dit que els Mossos el van "agredir" quan ja estava detingut. "Em van detenir, em van posar al cotxe i em van portar a la comissaria. Van agafar el meu telèfon, se'l van endur i els vaig facilitar la contrasenya", ha dit.L'acusat ha dit que no va ser mai a Alcanar ni en coneixia l'existència, també ha negat que s'integrés a cap cèl·lula terrorista perquè no era ni practicant. Oukabir ha dit que no tenia relació amb la resta de membres del grup i ha dit que no coneixia l'imam Abdelbaki Es-Satty. "No he anat mai a resar a la mesquita ni era practicant", ha insistit. Sobre el viatge que va fer al Marroc, ha negat que fos per adoctrinar-se, sinó per "desconnectar" després d'una ordre d'allunyament de la seva parella. També ha dit que si va buscar escabadores a través del mòbil era perquè el seu tiet treballava a l'AVE.L'acusat ha dit que no veia gaire el seu germà -mort en els atemptats del 17-A- ha explicat que pensava que estava ficat en algun tema de robatoris, però no que s'hagués radicalitzat. "El meu germà insistia que havia de resar i anar a la mesquita", ha dit a preguntes de la seva defensa. Pel que fa al lloguer de la furgoneta, ha explicat que els membres de la cèl·lula li van dir que volien fer una mudança i que no tenien l'edat. Oukabir ha insistit que l'escrit d'acusació està "manipulat" i s'han "suprimit coses". "No em consta que em digués que jo no estava preparat ni res", ha dit.En relació a l'atemptat, Oukabir ha dit que va patir "commoció i xoc". "He col·laborat en tot moment amb la policia", ha insistit, i ha negat tenir cap relació amb l'autor de l'atropellament de la Rambla. També ha negat que en el local on s'acostumava a reunir amb els amics hi assistissin els membres de la cèl·lula de Ripoll. "Mai vaig tenir constància que s'estigués preparant cap atemptat. Quin interès hi hauria tingut? Si ho hagués sabut m'hauria quedat al Marroc", ha reblat.La defensa de Mohammed Houli ha demanat reproduir una declaració de 22 d'agost de 2017. Houli s'ha acollit al dret de no declarar, però s'ha ratificat en la declaració que va fer aquell dia, i per això la seva defensa l'ha volgut visionar a la vista oral. Al vídeo, apareix Houli en cadira de rodes, encara ferit per l'explosió d'Alcanar. El jutge Guevara, però, no ha permès veure'l perquè l'acusat no ha volgut declarar sobre aquesta qüestió concreta.A preguntes de l'advocada, l'acusat ha dit que està "penedit" del que va passar. "El meu penediment es basa en què totes les vegades que se m'ha cridat a declarar ho he fet. Fins i tot voluntàriament. El meu penediment és sincer", ha dit. Malgrat les preguntes de l'advocada, Houli no ha volgut declarar més.Said Ben Iazza s'ha negat a respondre a les preguntes de la Fiscalia i només ha contestat a la seva defensa. En un interrogatori de menys de dos minuts, Iazza ha dit que va donar la documentació als membres de la cèl·lula per llogar una furgoneta perquè eren clients del local on treballava. "Mai em van dir que volguessin produir bombes ni em van dir res de cap atemptat", ha dit. També ha negat que anés a Alcanar.La Fiscalia, de la mà de la fiscal Ana Noé, ha exhibit vídeos de la fabricació dels explosius al xalet d'Alcanar. Al document es veuen tres dels terroristes explicant com han fabricat les bombes i fent proclames en contra d'occident i a favor de la gihad. També s'han exhibit fotografies del material explosiu i dels joves fent gestos a favor de l'Estat Islàmic. "Al·là ens ha promès el paradís a vosaltres l'infern", deien els membres de la cèl·lula mentre fabricaven les bombes.En un dels vídeos s'ha vist com Houli explicava, en una declaració durant la instrucció, que "no estava favor" del que estaven fent els seus companys. "En aquell moment no era jo mateix, ho vam gravar després d'haver menjat i jo no penso així", assegurava aleshores Houli.El magistrat que presideix el judici a l'Audiència Nacional pels atemptats, Félix Alonso Guevara, ha començat la sessió amb força tensió tant amb un advocat defensor com amb les acusacions, en rebutjar de forma taxativa i elevant el to de veu les seves peticions. En un primer moment, l'advocat de Driss Oukabir, Luis Álvarez Collado, ha amenaçat amb abandonar la sala i el judici si no el canviaven de lloc, ja que està situat darrere de la fiscalia i es queixava que no veuria la cara dels representants del ministeri públic quan fessin els seus interrogatoris.A més, tampoc tenia endoll per al seu ordinador, al contrari que la resta de parts personades. Guevara li ha prohibit taxativament abandonar la sala i ha dit que no havia de veure la cara de la fiscalia, sinó dels testimonis i acusats. Respecte l'endoll, el jutge li ha dit que no era un dret de la defensa però li ha proposat posar-se al costat de la fiscalia, cosa a la qual l'advocat ha renunciat perquè no volia estar tant a prop del fiscal per si aquest li podia veure documents.

