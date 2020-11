Bonaventura Clotet diu que en l'anunci de la vacuna de Pfizer hi ha «estratègia de màrketing»

Altres notícies que et poden interessar

El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonavetura Clotet, ha demanat prudència davant de l'optimisme generat per l'anunci de la companyia Pfizer que assegura que la seva vacuna té un 90% d'efectivitat. En una entrevista a Ràdio 4, el doctor ha dit que abans que res s'ha de conèixer els detalls de l'estudi i esperar que acabi i ha avisat que en aquest anunci hi ha "estratègia de màrketing". "És obvi que al darrere d'aquest anunci hi ha un interès molt important de borsa i de remoure-ho tot", ha assegurat.Per la seva banda, el coordinador de la unitat de Covid-19 a l'Hospital del Mar, Robert Güerri, ha dit a Catalunya Ràdio que a la vacuna "li queda un camí molt llarg"."Encara s'ha d'aprovar, distribuir i comercialitzar, queden 4 o 5 mesos per endavant com a mínim", ha avisat. A més, Güerri ha recordat que l'estudi no ha acabat i ha apuntat que la notícia "va sortir d'un anunci de premsa de la companyia".Clotet, per la seva banda, ha dit que evidentment estan "contents" però ha demanat "no magnificar notícies". Segons el doctor, aquest anunci podria "distorsionar" la percepció de la ciutadania perquè sembli que serà un procés ràpid i ha remarcat que "queda molt" fins que es pugui distribuir àmpliament.A més, ha apuntat que cal que es detalli bé les particularitats de la vacuna i es concreti els percentatges de protecció, la durada de la immunitat i si desenvolupa la mateixa resposta en joves que en persones grans.Clotet ha demanat centrar ara l'atenció en els tests ràpids per poder fer confinaments ràpids i treballar en altres tractaments al marge de la vacuna. Així, si la vacuna de Pfizer no acaba funcionant "hi haurà diverses estratègies". "Si tot és la vacuna i prou i després no va bé ens conduirà a una situació de depressió que no ens ajudarà", ha avisat.D'altra banda, Clotet ha defensat que un cop acabi aquesta pròrroga s'obrin ja els equipaments culturals i ha assegurat que es pot fer mantenint-hi les distàncies i amb reducció d'aforament.

