La cèl·lula de Ripoll volia atemptar a la Sagrada Família, el Camp Nou i la torre Eiffel

El primer testimoni del judici dels atemptats del 17-A ha estat un agent dels Mossos d'Esquadra encarregat de la investigació dels fets els primers mesos. Ha desgranat la investigació en un extens interrogatori de la Fiscalia i ha donat detalls de les característiques de la cèl·lula de Ripoll. La resta d'acusacions han fet poques preguntes, marcades de molt a prop pel president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, que ha tallat els interrogatoris en diverses ocasions.Els atacs, ha relatat el testimoni, s'havien de fer amb furgonetes carregades d'explosius, bombones de butà, cinturons explosius i granades de tub. A la casa d'Alcanar es va trobar documentació i material sobre l'Estat Islàmic. També fragments d'una carta atribuida a Es-Satty i un calendari amb una data marcada, el 20 d'agost de 2017. "Tenien previst probablement que aquest fos el dia de cometre algun acte o actes terroristes", ha dit el testimoni. De fet, tenien redactada una reivindicació de cara a aquesta data.Entre els seus objectius hi havia la Sagrada Família, la Torre Eiffel i el Camp Nou. L'inspector encarregat de la investigació el primer any ha explicat que entre les ruïnes de l'explosió d'Alcanar es va trobar en un llibre d'Abdelbaki Es-Satty l'encapçalament d'una carta que "es podria utilitzar en una reivindicació en un acte terrorista". També es van trobar fragments d'un document amb frases que "queden una mica inconnexes" però que mostren la data del 20 d'agost del 2017 en el calendari musulmà àrab, el dia que estava previst el partit de futbol entre el Barça i el Betis."En nom d'Al·là el misericordiós, breu carta dels soldats d'Estat Islàmic als croats i als infidels". Aquest és l'encapçalament d'una carta que es podria interpretar com a una reivindicació dels atemptats que preveien fer, segons ha explicat l'agent. També es va trobar una foto on Es-Satti es reivindicava com a soldat d'Estat Islàmic.També es va trobar un ordinador amb llibres d'adoctrinament, sobre Al-Andalus i informació sobre el gihadisme i cerques de possibles objectius. Es troba també una càmera fotogràfica amb informació sobre una base ideològica dels individus en els vídeos i fotografies. Estat Islàmic va reivindicar els atemptats de Barcelona i Cambrils només quatre hores després dels fets. "Ho van considerar un atac molt important, el més important després dels atacs de 2015 a París", ha explicat el testimoni.La investigació apunta que el grup es va formar com una "xarxa de base", amb individus que eren família i amics. "El grup es feia impenetrable i la confidencialitat entre ells era extraordinària", ha dit el testimoni, que ha qualificat la relació "d'endogàmica". "Vivien ells i per a ells, no es relacionàvem amb ningú més. Ho van deixar tot i només es dedicaven al grup", ha apuntat.Era una estructura piramidal en què Abdelbaki Es-Satty exercia de líder espiritual i transmetia directrius. El testimoni ha explicat que "dirigia la cèl·lula" i donava indicacions als més propers a ell -Younes, Hichamy i Aalla- i a un segon esglaó, que eran Mohammed Houli i Omar Hichamy. Un tercer esglaó era el que incloïa, entre altres, Driss Oukabir, que participaven de manera no tant directa com els altres.El testimoni ha explicat que Es-Satty va marxar a l'octubre de 2015 a Brussel·les i va tornar a l'abril de l'any vinent a Ripoll. Va tornar a marxar el març de 2017 tres dies a Brussel·les, i el 20 de juliol fins al 9 d'agost va estar al Marroc. Driss Oukabir va anar al Marroc també abans dels atemptats i Mohammed Houli va estar un mes i mig l'any 2016 també al Marroc. El viatge "més interessant", segons el testimoni, va ser el de Hichami i Younes a París.El primer dels testimonis ha estat un agent dels Mossos d'Esquadra, el primer instructor de les actuacions arran de l'explosió d'Alcanar. L'agent, amb número d'identificació 1395, ha recordat la declaració de Mohammed Houli, que va dir que havia vist una habitació plena de sacs de pólvora i moltes bombones de butà que eren "per fabricar un prototip de petard" i "un negoci de compravenda". L'agent ha explicat que després de l'explosió d'Alcanar els membres de la cèl·lula estaven "molt nerviosos". Ha repassat els fets de les hores prèvies a l'atemptat a preguntes de la Fiscalia. Abans que Younes Abboyaaqoub arribés a Barcelona, es produeix una segona explosió a Alcanar que fereix diverses persones. Poc després, es produeix l'atac a la Rambla.El balanç a la Rambla és de 14 víctimes mortals de diverses nacionalitats. El testimoni ha repassat la fugida de Younes fins que arriba a la Zona Universitària, on mata una altra persona. Fuig de Barcelona amb un cotxe i abandona el vehicle. L'agent ha dit que a la Rambla es troba el passaport de Mohammed Houli, un dels tres acusats en el judici. Se l'arresta a l'hospital, on es recupera de les ferides per l'explosió d'Alcanar. Sobre Driss Oukabir, el testimoni ha dit que va llogar la furgoneta que va servir per fer l'atac de la Rambla i troben troben antecedents delictius. Oukabir és detingut a Ripoll a les 19.30h de la tarda del mateix dia de l'atemptat. L'agent ha fet referència també a la crema de documentació dels membres de la cèl·lula, com a "ritual" per renunciar a la seva identitat.De matinada, la resta de membres de la cèl·lula arriben a Cambrils on volen imitar Younes. Allà maten una dona. Els terroristes surten del vehicle amb ganivets i cinturons explosius i un agent de la policia els abat. Omar Hichamy, és abatut minuts més tard. No és fins el 20 d'agost a la nit quan es tenen notícies de Younes a través d'una càmera de videovigilància. L'endemà apareix a Olèrdola on intenta robar un vehicle sense èxit. A primera hora de la tarda és abatut pels Mossos.Els tres acusats en el judici dels atemptats del 17-A s'han desmarcat dels fets en la primera sessió del judici que ha començat aquest dimarts a l'Audiència Nacional. Tots tres s'han acollit al dret de no declarar a la Fiscalia, però sí que han respost algunes o totes les preguntes de les seves defenses. Mohammed Houli, supervivent de l'explosió d'Alcanar i que s'enfronta a les penes més altes, ha dit que es penedeix dels fets i que el van obligar a enregistrar els vídeos que consten en la causa. Driss Oukabir ha dit que no era practicant i que no tenia cap relació amb la cèl·lula terrorista, igual que Said Ben Iazza, que ha negat tenir cap coneixement de les intencions dels terroristes.La Fiscalia ha exhibit alguns vídeos de la fase d'instrucció en què apareixen els joves de Ripoll fabricant explosius i fent proclames gihadistes des de la casa d'Alcanar. La vista ha començat pocs minuts després de les 10 del matí amb incidents. Una de les defenses, l'advocat d'Oukabir, ha amenaçat d'abandonar la sala perquè no volia estar al costat de la Fiscalia. El jutge, Félix Alfonso Guevara, ha estat molt contundent amb les parts i s'ha oposat a qualsevol qüestió prèvia.

