El suplicatori contra Puigdemont, Comín i Ponsatí arrencarà dilluns al Parlament Europeu

El suplicatori contra els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí arrencarà dilluns 16 de novembre. El Comitè d'Afers Legals del Parlament Europeu discutirà per primer cop el cas dels tres independentistes. Així, es desencalla finalment el suplicatori després de mesos paralitzat per la pandèmia. Segons fonts parlamentàries, el ponent del suplicatori, Angel Dzhambazki, farà una presentació del cas i després hi haurà un intercanvi d'opinions entre els eurodiputats membres del comitè. Com tot el procediment, aquesta reunió serà confidencial i es farà totalment a distància.Només el president del Comitè d'Afers Legals, l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, podrà participar presencialment a la sessió. En aquesta primera trobada no assistiran Puigdemont, Comín i Ponsatí, que seran convocats posteriorment a una vista.A proposta de Vázquez, el Comitè d'Afers Legals va decidir la setmana passada reactivar el suplicatori per via telemàtica amb l'aval dels serveis jurídics de l'Eurocambra. Fonts de l'equip legal de Puigdemont es van mostrar en contra de celebrar totalment a distància la vista on hauran de defensar-se.El suplicatori contra Puigdemont, Comín i Ponsatí va quedar paralitzat per les dificultats per realitzar les vistes, que s'han de fer a porta tancada per garantir la confidencialitat del procediment, per la pandèmia.Després d'una pregunta de la presidència del comitè, els serveis jurídics de l'Eurocambra van reconèixer que reprendre el procés per via telemàtica implica "un risc" pel que fa a la confidencialitat, però remarcaven també que la comissió té "l'obligació" de tirar endavant amb el procés.En el seu informe, els serveis jurídics avalen que els eurodiputats participin des de qualsevol indret de manera remota, però insta la comissió a prendre mesures per garantir la confidencialitat del procés.

