La web del Govern habilitada per les sol·licituds de l'ajuda de 2.000 euros pels autònoms ha tornat a anar molt lentament i a registrar incidències en el segon dia de funcionament després que ahir ja es col·lapsés la pàgina pel gran volum de peticions. Segons informa el Departament de Polítiques Digitals, encarregat de dissenyar el sistema informàtic, entre les nou i les deu d'aquest dimarts s'han rebut més de 406.000 sol·licituds, però moltes no s'han pogut validar.Durant el primer dia, es van admetre 3.543 peticions. El total acumulat dels dos dies és de 4.585 sol·licituds. L'ajut es repartirà de manera cronològica, és a dir, a mesura que s'esgoti el pressupost pensat per arribar a 10.000 persones.Fonts del Departament que encapçala Jordi Puigneró asseguren que les bases dels ajuts dissenyats per la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies són la causa darrere els problemes que s'estan registrant, ja que és un ajut per concurrència no competitiva dirigit a un col·lectiu que està en grans dificultats econòmiques, cosa que provoca una allau de sol·licituds que col·lapsen el sistema informàtic. Polítiques Digitals defensa que ja va avisar amb anterioritat el seus companys de Treball que "no era la millor manera" de distribuïr l'ajut pel col·lectiu dels treballadors per compte propi.D'altra banda, la conselleria que lidera Chakir El Homrani apunta que el tràmit és igual a d'altres que s'han posat en marxa últimament, com ara l'ajut de 200 euros pels treballadors afectats per la covid-19. Les mateixes fonts defensen que l'univers al qual es dirigeix la subvenció, els autònoms, no és més gran que el d'ajuts anteriors per justificar la complexitat en la tramitació.Treball afegeix que Polítiques Digitals els havia assegurat que, després dels problemes d'aquest dilluns, la web funcionaria correctament avui. El Departament reitera que el problema és tècnic i assegura que el procediment s'encalla en el moment que cal validar la identitat a través del consorci AOC, un organisme certificador depenent de la conselleria de Puigneró.Tots dos departaments s'han reunit en diverses ocasions en les últimes 48 hores per tractar aquesta qüestió. En la reunió d'aquest matí a primera hora, el Departament de Polítiques Digitals ha promès que s'havia augmentat per quatre la capacitat de gestió del web, i que havia passat d'aguantar 4.000 tràmits per segon a 16.000 per segon.

