VÍDEO Netflix recluta a Ibai Llanos en el nou curtmetratge de terror de Jaume Balagueró

El popular "streamer" Ibai Llanos ha anunciat al seu compte personal de Twitter, on acumula més de 2,6 milions de seguidors, que protagonitzarà el nou curtmetratge de terror dirigit per Jaume Balagueró. Un projecte de Netflix i amb la col·laboració de PlayStation que rebrà el nom d'Unboxing Ibai i s'estrenarà a la plataforma el 24 de novembre.L'anunci va arribar de forma inesperada. El noi estava realitzant un "unboxing" en directe (què és l'acció de gravar-se mentre es desfà un paquet d'alguna cosa) de la PS5 (que arribarà aquest mes al mercat) quan de cop i volta, van començar a passar coses estranyes, molt similars a la popular sèrie de Netflix Stranger Things. Ara només falta per veure el curtmetratge sencer.

