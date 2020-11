Solé, sobre les eleccions del 14-F: «Un ciutadà podrà votar sense sortir de casa»

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha assegurat que es fomentarà i facilitarà el vot per correu a les eleccions del 14-F per tal de garantir la "legitimitat" dels comicis. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Solé ha explicat que un ciutadà podrà votar sense sortir de casa perquè es podrà sol·licitar el vot per correu per via telemàtica, sense anar a Correus, i emetre el vot en el moment que arribi la documentació a les cases."La idea és garantir el dret a vot a tothom, siguin persones positives, confinades o no confinades", ha afegit. Ha lamentat que no hi hagi majoria suficient al Parlament per implementar el vot electrònic i ha assenyalat Cs, PPC i PSC com a responsables.El conseller ha explicat que el Procicat ha aprovat aquest dilluns un primer document sobre com han de ser els col·legis electorals i el vot electoral però que està previst que al llarg de les pròximes setmanes se n'aprovin més sobre altres aspectes relacionats amb les eleccions. Ara, segons ha dit, es començarà a treballar amb tots els municipis perquè hi hagi seus electorals segures.Tal com estableix el document aprovat, les votacions presencials es faran prioritàriament en pavellons o espais similars que permetin 2,5 metres quadrats per persona i només es faran en escoles en els casos que no hi hagi altres espais disponibles. En aquests casos, s'haurà d'assegurar una desinfecció acurada. El conseller ha apuntat que el fet que l'endemà a les eleccions, el 15 de febrer, sigui dia de festa de lliure elecció a les escoles de molts municipis catalans, facilitaria aquests casos. Ja que el dia següent no es podrà fer activitat lectiva si l'escola s'ha utilitzat com a seu electoral.El document aprovat pel Procicat no estableix franges horàries específiques per a positius de Covid-19 o persones confinades. I és que, segons ha explicat Solé, no es pot obligar però si aconsellar que aquest tipus de persones votin presencialment en una franja horària. I ha remarcat que hi haurà "itineraris segurs", ja que es preveu que dins de les seus electorals hi hagi una cua especifica per votar per a persones vulnerables.Preguntat per quines condicions epidemiològiques s'haurien de donar per ajornar les eleccions del 14 de febrer, el conseller ha respost que en aquests moments el Govern no preveu l'escenari que les eleccions siguin en una altra data. I s'ha limitat a afegir que es prendrà una decisió segons l'evolució de la pandèmia.Pel que fa a la campanya electoral, Solé ha apuntat que "serà diferent i amb menys presencialitat". Segons ha dit, els mítings es podran fer utilitzant "altres modalitats i canals" i ha convidat els partits a fer un exercici imaginatiu per veure com la poden fer.Solé ha descartat la possibilitat de crear un cens universal perquè es necessitaria impulsar una reforma legislativa al Congrés. I ha defensat la necessitat d'implementar el vot electrònic que, segons ha dit, "resoldria molts dels problemes que hi ha en la situació actual". En aquest context, ha lamentat que Cs, PPC i PSC hi estiguin en contra i que no facin possible, segons el conseller, que es comenci a treballar per fer possible el vot telemàtic.

