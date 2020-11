Oxfam denuncia que empreses de l'Íbex han repartit 9.550 milions en plena pandèmia

L'ONG Oxfam Intermón ha denunciat en un informe que 20 de les 35 empreses de l'Íbex han repartit un total de 9.958 milions d'euros en dividends als seus accionistes en plena pandèmia de Covid-19, tot i la baixada significativa de beneficis el 2019 i el risc de descapitalitzar les corporacions. De fet, algunes companyies com Endesa, Ferrovial i Telefònica han repartit més diners dels que havien guanyat durant l'exercici i destaca especialment el cas de Repsol, que ha compensat amb 1.434 milions d'euros els seus accionistes tot i perdre 3.816 milions l'any passat.En contrast, vuit empreses de l'Íbex 35 han optat per la cautela i han posposat el repartiment de guanys: Acerinox, Aena, Arcelor Mittal, Cellnex, Indra, MasMóvil, Mediaset i Melià Hotels."El repartiment de dividends és una mesura del compromís de la direcció de les empreses, no ja amb el personal laboral, sinó amb la pròpia empresa", ha assenyalat Miguel Alba, economista expert en empreses i autor de l'informe anual d'Oxfam Intermón sobre l'Íbex-35. "Donar als accionistes més diners dels que l'empresa ha guanyat suposa sacrificar la fortalesa financera de la companyia per tal de satisfer la voracitat a curt termini de certs inversors", ha carregat Alba, que considera que –tot i tímids avenços- les empreses més importants de la borsa espanyola segueixen contribuint "a augmentar la desigualtat a Espanya"."La lògica del conjunt de les empreses de l'Íbex-35 segueix propiciant augments de la desigualtat, fonamentalment per desmesurades bretxes remuneratives i per un escàs compromís amb una fiscalitat responsable", ha continuat l'autor de l'informe de l'ONG. Segons l'anàlisi del comportament previ a l'arribada del coronavirus, les empreses que més contribueixen a incrementar aquesta desigualtat són Acciona, Iberdrola, Mapfre i Repsol. En canvi, Bankia, Siemens Gamesa i Aena presenten els millors resultats. Per sectors, les empreses energètiques són les que presenten uns resultats que apunten més a augmentar la desigualtat, especialment en el repartiment de beneficis, al que totes les empreses del sector hi destinen més del 70%.A l'altre extrem hi ha les empreses de serveis de consum. De fet, només una de les quatre empreses de l'Íbex-35 d'aquest sector ha repartit dividends el 2019.La presència a paradisos fiscals registra una lleugera baixada i passa de 805 filials a 740. L'informe d'Oxfam Intermón destaca que, tot i la reducció, són quasi el triple que fa una dècada. Banc Santander, ACS i Repsol estan al capdavant pel que fa a la presència en paradisos fiscals. En l'aspecte fiscal, l'informe anual de l'ONG constata algunes millores, com l'augment del nombre d'empreses (de 13 a 35) que compleixen amb l'obligació d'informar dels impostos que paguen a cada país. Això sí, només 5 arriben a pagar taxes en una proporció adequada respecte al tipus legal mitjà en aquests països."En aquests moments és més necessari que mai un compromís fiscal responsable de les empreses, essencials per contribuir a finançar la salut, l'educació i la protecció social", ha reflexionat en veu alta Alba, autor de l'informe.Pel que fa a la remuneració a treballadors, l'estudi reflecteix una pujada mitjana del 6,3% el 2019. No obstant això, la bretxa salarial respecte als alts executius es manté pràcticament inalterable: aquests últims guanyen 121 vegades més que el salari mitjà dels seus empleats (era 123 vegades més l'any passat).L'empresa amb la diferència més alta entre el sou màxim i el sou mitjà és ACS, amb el seu primer executiu que guanya 531 vegades el sou mitjà. La segueixen Acciona (275 vegades) i Inditex (272 vegades). Les empreses amb presència de l'Estat a l'accionariat, com Aena, Bankia i Red Eléctrica, són les que registren menys diferències.La bretxa salarial home-dona igualment segueix inamovible en el 15%, igual que l'any passat. El sou mitjà masculí en el conjunt de les empreses va ser de 38.134 euros anuals, mentre que el de les dones va ser de 32.414 euros. Les empreses que presenten una major diferència són Banc Santander, on el salari mitjà dels homes és un 31% superior al de les dones, i Endesa i ACS, on la diferència és del 30%. Com a contraposició, hi ha cinc empreses on -de mitjana- les dones guanyen més que els homes: Meliá Hotels, Arcelor Mittal, Siemens Gamesa, Iberdrola i Acerinox.Per elaborar l'informe, Oxfam Intermón ha analitzat els comptes anuals de les empreses presentats a la CNMV, les memòries de sostenibilitat de les empreses, l'Enquesta Anual de Cost Laboral i també l'informe de recaptació tributària de l'Agència Tributària.

