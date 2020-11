Joan Carles I va amagar més de 7 milions d'euros a Suïssa fins a l'agost del 2018

Avenços en les investigacions sobre les presumptes irregularitats per part de Joan Carles I. Nous documents revelen que l'emèrit va amagar 7,9 milions d'euros en un compte suís fins a l'agost del 2018, segons informa El Confidencial . Una troballa que aporta proves addicionals contra l'exrei per presumptes accions delictives després de la seva abdicació el juny del 2014, és a dir, durant un període de temps en què ja havia perdut la seva inviolabilitat.Els milions van estar amagats rere la Fundació Zagatka, una societat instrumental constituïda a Liechtenstein el 2003 per un cosí seu, Álvaro d'Orleans-Borbó, i dirigida per aquests. El gruix d'aquests gairebé vuit milions estaven repartits en accions, bons i productes alternatius, segons El Confidencial.Els documents del compte de Zagatka al banc suís Lombard Odier, confirmem que els moviments de la societat van continuar fins fa dos anys. En només set mesos, de l'1 de gener al 2 d'agost de 2018, es van esfumar uns 917.320 euros, mitjançant retirades i transferències. Les indagacions de la Fiscalia de Ginebra en relació amb la seva fortuna, indiquen que les sortides dels fons de Zagatka van intensificar-se després de la proclamació de Felip VI i van coexistir amb altres productes opacs que també estan sent investigant per la justícia espanyola. El més recent que es coneix: la compra de l'euga d'una de les seves netes, Victoria-Federica, amb diners irregulars d'un empresari mexicà. A aquest rosari cal sumar-li, entre altres, els 10 milions en un compte de Jersey (un paradís fiscal) del qual, presumptament, també en seria propietari, i les targetes opaques de les quals no només n'hauria estat beneficiari Joan Carles I, sinó altres membres de la família reial.

