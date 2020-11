Ferida a la cara una dona per una perdigonada d'un caçador a Valls

Una dona de Valls va rebre aquest diumenge el tret d'una escopeta de perdigons, en un terreny privat a les immediacions del polígon industrial de la capital de l'Alt Camp.En tenir coneixement dels fets, els Mossos d'Esquadra van obrir diligències contra l'home, un caçador, per presumpte delicte de lesions amb imprudència i per no respectar la distància de seguretat respecte als nuclis urbans, segons ha avançat TV3 , i li van decomissar l'arma.

