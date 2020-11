VÍDEO Evo Morales torna a Bolívia després d'un any d'exili

Així, ha especificat en un missatge a través del seu compte de Twitter que avui és un "dia important en la seva vida" i que "tornar a la pàtria l'omple d'alegria". "Avui és un dia important en la meva vida, tornar a la meva pàtria que tant vull m'omple d'alegria", ha expressat Morales a Twitter. S'estima que ingressi al país aproximadament a les 10.00 per la ciutat fronterera de Villazón.Morales, que ha arribat a la ciutat fronterera de Villazón, on l'ha rebut una multitud després de gairebé un any d'asil a l'Argentina, té previst encapçalar una caravana d'uns 800 vehicles que recorrerà uns 1.000 quilòmetres, des de la frontera fins a la zona cocalera de Cochabamba. La seva intenció és arribar a destinació l'11 de novembre, un any després d'abandonar Bolívia després de la controvèrsia pel suposat frau en les eleccions d'octubre de 2019.El president bolivià ha passat gran part de l'últim any a l'Argentina, un país en el qual ha dit sentir-se en "casa" i en què ha rebut el suport del cap d'Estat local, Alberto Fernández, que ha acudit a la Quiaca per acomiadar personalment a qui ha estat el seu hoste polític durant aquests últims mesos. "Gràcies a la unitat del poble bolivià i a l'acompanyament de moltes autoritats del món", ha dit Morales, que ha tingut paraules d'especial agraïment per la seva "germà" Fernández, de qui ha dit que li "va salvar la vida".També ha traslladat el seu agraïment al poble argentí i al president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, qui li hauria donat suport "després del cop d'Estat". "Part de la meva vida queda a l'Argentina després d'estar 11 mesos", ha dit l'expresident.