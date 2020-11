Les infeccions de transmissió sexual augmenten tot i la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Una nova investigació presentada al 29è Congrés de l'Acadèmia Europea de Dermatologia i Venereologia (EADV, per les sigles en anglès) ha evidenciat que tot i les restriccions pel Covid-19, el diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual (ITS) , incloent la gonorrea, la sífilis secundària i el micoplasma genital, han augmentat.La investigació, realitzada en dos centres importants d'ITS a Milà, va comparar el nombre de diagnòstics confirmats de les ITS més comunes en pacients amb símptomes durant el període comprès entre el 15 de març de 2020 i el 14 d'abril després de les mesures d'aïllament social (confinament) adoptades per controlar l'epidèmia, amb el mateix període del 2019.Els resultats van revelar que, tot i la reducció del nombre total d'assistències en més d'un terç (37%, 233 el 2019 davant de 147 en 2020), el nombre d'infeccions bacterianes agudes, la majoria d'elles associades als homes que tenen relacions sexuals amb homes (HSH), va augmentar durant el període d'observació, incloses la sífilis secundària i la gonorrea. No obstant, els casos van disminuir en els casos no aguts, com les berrugues genitals.L'estudi arriba a la conclusió que la pandèmia de Covid-19, tot i el confinament i l'assessorament sobre el distanciament social, no va inhibir els comportaments de risc i que les infeccions de transmissió sexual agudes en realitat van augmentar."Es va assumir que el confinament reduiria l'oportunitat de trobades sexuals i infeccions de transmissió sexual. Però em va sorprendre el nombre de noves infeccions agudes diagnosticades en aquest curt període de temps. La gonorrea i la sífilis solen ser més freqüents en persones de 30 anys, de manera que la infecció pot haver augmentat a causa que la concentració de morbiditat i mortalitat de Covid-19 en la gent gran va fer que la gent més jove i activa se sentís protegida i per tant amb menys aversió al risc", explica un dels responsables de l'estudi, Marc Cusini.La gonorrea està en augment a tot Europa: només el 2017 hi va haver més de 89.000 casos confirmats (240 per dia), dels quals els HSH van representar gairebé la meitat de tots ells (47%). El Regne Unit va notificar el 55% de tots els casos (75 per cada 100.000), seguit d'Irlanda (47), Dinamarca (33), Islàndia (29), Noruega (27) i Suècia (25).

