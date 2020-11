Norwegian anuncia un ERTO a 1.600 treballadors

"Després del decebedor anunci per part del govern noruec, no ens queda més remei que suspendre la feina a uns altres 1.600 treballadors i a varar 15 de les 21 aeronaus amb les quals hem operat aquests últims mesos", ha lamentat el conseller delegat de Norwegian, Jacob Schram. "Les restriccions de viatge imposades recentment per l'executiu han sufocat qualsevol esperança d'una recuperació estable i progressiva, amb factors fora del nostre control impactant des de tots els angles", ha continuat Schram. "Avui és un dia trist per a Norwegian i demano disculpes sinceres a tothom, però no ens queda cap alternativa", ha insistit el conseller delegat de la companyia aèria noruega, que abans de la covid-19 tenia més de 10.000 treballadors en plantilla."En els propers mesos només hi haurà 600 empleats. El nostre objectiu és mantenir sis avions en rutes nacionals dins de Noruega, i espero que aquestes rebin el suport del Ministeri de Transports", ha apuntat Schram, que ha reconegut que aquesta "reducció significativa" de rutes també afectarà tots aquells clients que ja hagin reservat un vol amb Norwegian. "Farem tot el possible per oferir-los una opció alternativa de viatge i demano sinceres disculpes per les molèsties causades per aquesta situació", ha conclòs el conseller delegat.Norwegian també utilitza l'Aeroport d'Alguaire per estacionar alguns dels aparells que manté a terra com a conseqüència de la inactivitat de l'aerolínia. Concretament, a principis d'octubre, hi havia quatre avions a les instal·lacions d'Alguaire. En paral·lel, la companyia va recuperar tres rutes des del Prat –a Oslo, Copenhaguen i Estocolm- el passat 1 de juliol i des de Palma, Alacant, Màlaga i Gran Canària.Al mateix temps, però, aquest estiu mantenia un conflicte obert amb els treballadors, que acusen la companyia de no voler ser responsables de 400 pilots i 900 tripulants de cabina que van ser contractats a través de la filial Norwegian Air Resources i de fer servir "un complex entramat de societats" per eximir-se de les responsabilitats davant possibles indemnitzacions per acomiadament i dels deutes a la Seguretat Social.