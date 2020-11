Els activistes que van ocupar la seu del BBVA neguen cap amenaça als treballadors

Aquest dilluns s'ha celebrat el judici contra vuit activistes de la PAH acusats d'ocupar una seu bancària del BBVA l'any 2017. La Fiscalia els demana dos anys de presó, tal com va avançar Durant la vista oral, dues de les acusades han assegurat que no participaven de l'acció, sinó que estaven traient diners del caixer quan les va identificar la policia. Els altres sis acusats sí que han reconegut que protestaven contra el banc, però han negat que cometessin cap desperfecte ni amenacessin cap treballador.Tots han assegurat que cap treballador del banc ni vigilant de seguretat els va requerir que marxessin, cosa que el director de la sucursal ha negat. A més, el director ha explicat que hi va haver certa tensió verbal, amb alguns crits. Els vigilants de seguretat, però, no recorden cap moment de violència física ni amenaces, i han dit que els activistes van marxar voluntàriament la tarda del segon dia.Justament la matinada d'aquest dilluns, diversos col·lectius a favor de l'habitatge assequible han empaperat sucursals del mateix banc en més de 40 pobles i barris de Catalunya per haver venut diversos immobles al "fons voltor" Cerberus. Als cartells es pot llegir "BBVA ha venut les nostres cases al fons voltor Cerberus", en referència al fet que el banc tingui el 20% de les accions del fons d'inversió Divarian, controlat per Cerberus des del 2018.La Fiscalia ha demanat aquest dilluns dos anys de presó per diversos activistes de la PAH que el març del 2017 van ocupar durant dos dies una oficina del BBVA al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'entitat social volia pressionar el banc per negociar les condicions contractuals de diversos pisos i no van provocar cap desperfecte a l'oficina, a banda d'enganxar diversos adhesius.L'entitat bancària va retirar l'acusació inicial de sis mesos de presó, però el ministeri públic ha mantingut l'acusació contra vuit persones per danys lleus i violació de domicili obert al públic i els demana, a més de la presó, 900 euros de multa. Les defenses demanen l'absolució.El matí del dijous 2 de març del 2017 diversos membres de la PAH van entrar, com han fet centenars de vegades, en una oficina del passeig Torres i Bages de Barcelona. Van parlar amb el director perquè els posés en contacte amb els serveis jurídics centrals del banc i poder negociar diversos contractes. Mentrestant van empaperar part de l'oficina, van posar música i van repartir octavetes, però no van impedir que seguissin funcionant els caixers ni que entressin i sortissin clients. El director va enviar quasi tots els empleats a altres oficines properes i va avisar els serveis de seguretat privada i els Mossos d'Esquadra.La negociació amb els serveis jurídics i l'ocupació es van allargar fins el dia següent, i alguns activistes es van quedar a dormir a l'oficina. L'endemà a la tarda els Mossos, que havien estat vigilant intermitentment l'ocupació, van fer acte de presència, van demanar als activistes que eren dins que sortissin i els van identificar i denunciar.

