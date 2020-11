Marina Garcés impartirà a Youtube la Lliçó Inaugural Josep Irla

👉 Els valors il·lustrats i la raó crítica, conceptes claus que tractarem a la #LliçóIrla 2020-2021, amb la coneguda escriptora i filòsofa catalana @MarinaGarces:



📆 10 de novembre

🕐 a partir de les 13h

👨‍💻 al canal de vídeo: https://t.co/rkhrEHJfqd pic.twitter.com/T9vRQbGc96 — Fundació Josep Irla (@fjirla) November 6, 2020

La filòsofa i escriptora Marina Garcés: "L’esperit il·lustrat davant l’epidèmia de la por". La presentació, que es farà en format virtual a partir de les 13.00, anirà a càrrec de Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Irla. Es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'entitat i per xarxes socials ().Amb el títol "L’esperit il·lustrat davant l’epidèmia de la por", pretén reivindicar l’ús de la raó crítica en particular, i dels valors il·lustrats en general, com a eina clau en l’esforç per construir un món més just i lliure i, alhora, evitar la temptació de retrocedir cap a societats més crèdules i autoritàries com a conseqüència de la crisi de la Covid-19.Marina Garcés és professora agregada professora agregada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), on dirigeix el Màster de Filosofia per als reptes contemporanis. El seu treball se centra en l’àmbit de la política i el pensament crític, i en la necessitat d’articular una veu filosòfica que busca el compromís, l’acció i l’emancipació a partir de la consciència de la nostra interdependència en un món compartit. Enguany, ha esta guardonada amb el Premi Talent d’Honor de l’Humanisme 2020, que atorga la Welcome Talent Society i la Cambra de Comerç de Barcelona.Ha desenvolupat el seu pensament en diversos llibres: En las prisiones de lo posible (2002), Un mundo común (2012), Filosofía inacabada (2015), Nova il·lustració radical (2017), Ciutat Princesa (2018) o Humanitats en acció (2019) –un projecte de Marina Garcés amb Institut d’Humanitats-.Ha col·laborat amb institucions com l’Institut d’Humanitats de Barcelona, el CCCB o el MACBA, on ha participat en projectes col·lectius des dels quals ha reflexionat sobre el món educatiu i les transformacions en l’àmbit de les humanitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor