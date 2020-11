El Govern posposa fins avui la sol·licitud d'ajuda pels autònoms

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha decidit posposar fins avui a les 9 del matí el tràmit per sol·licitar ajudes a les persones autònomes afectades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de coronavirus. La web del Departament de Treball ha rebut milers de sol·licituds aquest matí, en només obrir la convocatòria , i s'ha saturat al cap de pocs minuts. Fins al migdia s'han tramitat 3.231 peticions per a rebre l'ajuda. Aquest ajut compta amb un pressupost de 20 milions d'euros i preveu beneficiar unes 10.000 persones treballadores autònomes.D’aquesta manera, es vol reforçar la plataforma tecnològica VÀLID, gestionada per l’AOC (Administració Oberta de Catalunya) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública que permet autentificar els sol·licitants i que durant aquest matí ha donat algunes incidències a causa de l’alta demanda simultània. Aquesta allau de sol·licituds ha fet alentir el procés. Per tal de poder accelerar el procés, s’està reforçant el sistema.La web del Departament de Treball, que aquest dilluns obria el termini perquè els autònoms afectats per l'impacte de la Covid-19 poguessin demanar ajudes, ha quedat saturada aquest matí arran de l'allau de sol·licituds rebudes. Segons ha informat Treball en un missatge a Twitter, part dels usuaris poden experimentar "talls en el servei de tramitació", tot i que també detalla que segueixen entrants sol·licituds.Fonts del mateix departament indiquen que, fins a les 13.45 h, ja s'han tramitat 3.231 sol·licituds, un volum que qualifiquen de "molt alt". Les ajudes que s'estan demanant corresponen a la convocatòria que va anunciar la Generalitat la setmana passada i que atorguen 2.000 euros en un pagament únic.

