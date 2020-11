El pols amb Podem, el litigi perenne dels comuns per les llistes

"La lògica de quotes està superada. S'està elaborant una candidatura que representi el projecte dels comuns", defensen fonts oficials de Catalunya en Comú

Quan falten tres mesos per a les eleccions catalanes del 14 de febrer, els partits estan en plena ebullició de confecció de les llistes. Als comuns, la configuració de la candidatura és especialment complexa, tenint present que es tracta d'una confluència participada per fins a cinc formacions -Catalunya en Comú, Barcelona en Comú, Podem, els representants de l'extinta ICV i els d'EUiA. No hi ha cap dubte que la cap de llista és Jéssica Albiach i que aquesta vegada els comuns concorreran als comicis catalans amb el nom d'En Comú Podem, la mateixa marca que al Congrés. Però el repte de fer encaixar el trencaclosques és complex de partida, especialment amb Podem. Superar la lògica de quotes ha estat fins ara la gran assignatura pendent de l'espai.El retrat de la situació és el següent. Les perspectives que dibuixen les enquestes atorguen una forquilla d'entre 8 i 10 representants a la candidatura d'Albiach, i totes les formacions de la confluència volen tenir presència en els llocs de sortida. Per una banda, la candidata està dissenyant el seu equip, una llista que després haurà de conjugar-se amb la de Podem per tancar la definitiva. L'actual presidenta parlamentària aposta per dos rostres coneguts perquè siguin puntals de la seva candidatura: l'exsecretari general de CCOO de Catalunya Joan Carles Gallego, com a número dos, i Rosa Lluch com a cap de llista per Girona, com ha avançat Europa Press.Per una altra banda, Podem Catalunya afronta amb preocupació quants candidats podrà incorporar a la llista de la confluència i arrossega la incògnita de quin lloc ocuparà la guanyadora de les primàries, Noe Bail. Els dirigents provinents d'ICV -que pretenen refundar-se en Esquerra Verda- i EUiA -en aquests moments també dividida- asseguren que no estan negociant posicions a les llistes. Els primers, perquè mantenen que la confluència ja no funciona sota una lògica de quotes. I els segons perquè han de resoldre si continuen o no dins de l'aliança.La preocupació de Podem, comandat per la diputada Conchi Abellán com a secretària general, és mantenir els quatre llocs que en aquests moments tenen al grup parlamentari, tenint present que Albiach és també membre de Podem. Prioritàriament, voldrien dos llocs a la llista per Barcelona i, en concret, la segona posició, que Albiach reserva per a Gallego, a qui part de Podem veu amb recels per la trajectòria com a sindicalista "de tota la vida". Per altra banda, també batallaran per mantenir la diputada Yolanda López com a cap de llista de Tarragona.Segons fonts coneixedores de la negociació, aquesta darrera fita és "difícil" perquè els ecosocialistes estan també interessats en el cap de llista tarragoní i en no perdre pistonada en la candidatura de Barcelona. A més, es produeix la circumstància que la candidata guanyadora de les primàries per Barcelona de Podem, Noe Bail, no té bona acollida per part de la resta de partits de la confluència. Malgrat que Albiach ha assegurat aquest dilluns que serà Podem qui ha de respondre si es respectarà el resultat de les seves primàries, des de Podem assenyalen ser molt conscients d'aquesta reticència de bona part dels integrants de la cúpula dels comuns.Amb tot, l'objectiu del partit lila és que es respecti el resultat de les primàries per evitar noves divisions en la formació, i que Bail i Lucas Ferro, el segon més votat, s'integrin a la candidatura d'En Comú Podem en un lloc de sortida i en l'ordre que convingui en funció de les llistes cremallera. Admeten que podria ser que, per aquesta paritat, Ferro anés per davant si el primer lloc que pertoca a Podem ha de ser per a un home."Farem valer la nostra marca", insisteixen des de Podem Catalunya, que al mateix temps subratllen la necessitat de forjar un consens. Sobretot, per evitar situacions convulses, com les que ha viscut l'espai en les darreres dues legislatures. A Catalunya Sí que es Pot, el grup va acabar saltant pels aires, i amb Albano Dante Fachin i Àngels Martínez Castells fora de la formació. Amb Catalunya en Comú Podem, han estat Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet els que han acabat trencant amb la confluència. Ara, de cara a la nova legislatura, es busca l'estabilitat al Parlament que no han trobat en els darrers anys.Des del sector que representa l'extinta ICV asseguren que, aquesta vegada, no s'està negociant la llista en funció d'una representació per a cada formació que integra la confluència sinó en base a noms "potents" sense tenir present de quina organització provenen. "La lògica de quotes està superada. S'està elaborant una candidatura que representi el projecte dels comuns", defensen també fonts oficials de Catalunya en Comú.Des d'EUiA, en situació provisional des que Joan Josep Nuet va deixar el partit per sumar cop a soci d'ERC , també asseguren que no s'estan mantenint converses amb la confluència per confeccionar la llista. De fet, és una escissió del partit, la que lideren dirigents com el diputat Joan Mena, que va impulsar Esquerra Unida de Catalunya, la que manté vincles amb el partit encapçalat per Ada Colau.Catalunya en Comú fixarà dissabte el calendari de primàries, però ja abans de començar s'esbossa un complex periple d'equilibris. Les enquestes pronostiquen que poden aspirar a una forquilla d'entre 8 i 10 representants. És a dir, consolidar el que ja tenen o bé ampliar-la amb dos representants.

