La guerra entre Thermomix i Lidl arriba a judici

Guerra judicial pels robots de cuina. L'empresa Vorwker, propietària de la patent espanyola de la famosa màquina de cuina Thermomix, ha portat a judici la companyia Lidl pel robot que comercialitzen als seus supermercats. La vista comença aquest dimarts i s'allargarà fins dijous al jutjat mercantil número 5 de Barcelona. Sobre la taula hi ha un demanda del grup emersarial Vorwerk & Co. Interholding GMBH contra Lidl, en considerar que s'està vulnerant la patent de la seva màquina de cuina.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Vorwerk és titular d'una patent que porta per títol "Màquina de cuina" i ha denunciat que Lidl li està vulnerant amb el seu robot de cuina. Els supermercats comercialitzen una màquina anomenada "Monsieur Cuisine Connect", de la marca Silvercrest. És per això que Vorwerk ha interposat una demanda per violació de la seva patent i reclama una indemnització de danys i perjudicis del 10% sobre l'import brut de la xifra de vendes del robot de cuina de Lidl.Lidl no hi està d'acord. L'empresa considera que el seu producte no infringeix la patent i, al seu torn, ha interposat una altra demanda contra Vorwerk perquè declari la nul·litat de la patent en qüestió per manca de novetat, d'activitat inventiva i per addicció de matèria. Lidl també s'oposa a la indemnització que reclama l'empresa de la Thermomix.Aquest dimarts a la sala 221 de la Ciutat de la Justícia s'abordarà el conflicte. Dimarts està previst que compareguin els pèrits que han de validar la patent i dimecres els que han de validar si efectivament hi ha hagut una vulneració d'aquesta patent. Dijous serà el dia per presentar les conclusions i el judici quedarà vist per a sentència.

