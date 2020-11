VÍDEO Un vaixell de l'armada espanyola atraca a Tarragona tot i les reticències de l'Ajuntament

Formentor ha arribat a dos quarts de tres de la tarda al Moll de Costa de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

L'armada espanyola ha arribat aquest dilluns a dos quarts de tres de la tarda al port de Tarragona. El pont elevadís ha permès l'entrada fins al Moll de Costa del vaixell Formentor, que arriba envoltat de polèmica ja que l'Ajuntament va manifestar en una moció que no volia aquest tipus de naus de guerra a la ciutat Una desena de tripulants han fet els treballs, de la mà del personal del port, per amarrar aquest vaixell, d'una eslora més petita que d'altres que han fet parada a Tarragona en ocasions anteriors.Donat que no estava anunciada l'hora d'arribada, han estat pocs els que s'han aproximat a la zona on ha amarrat -davant de l'aparcament de Port Tàrraco- per donar la benvinguda als mariners. Tampoc no hi ha hagut cap rebuda institucional ni l'entonació de cap himne, a diferència de dues naus que van fer-lo sonar a la seva entrada l'octubre de 2017.Formentor romandrà al Moll de Costa fins demà dimarts, dia 10, i està duent a terme tasques de vigilància i seguretat als espais marítims de sobirania espanyola. A diferència d'altres ocasions, no s'organitzaran visites al vaixell per als ciutadans que hi tinguin interès, a causa de la Covid-19.

