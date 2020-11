Junts engega les primàries amb la incògnita del paper de Puigdemont

Decidir és prendre partit: em presento a les #primàries de @JuntsXCat.



Si el president @KRLS formalitza la seva candidatura, m’hi sumaré i serà la meva.



Continuem el camí, ens hi acompanyes? pic.twitter.com/0s2sNWmgEQ — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) November 9, 2020

Setmana decisiva per conèixer el paper de Carles Puigdemont en la campanya de Junts per Catalunya per a les eleccions del 14-F. Els associats del nou partit han donat el vistiplau al reglament de les primàries i ara s'engeguen les eleccions internes per triar el cap de cartell i els dirigents que ocuparan els primers llocs de les llistes.El suport de les bases al reglament ha estat gairebé unànime. El 92% dels participants en la votació, realitzada de forma telemàtica fins a la mitjanit de diumenge, han validat les regles de joc elaborades per l'executiva de Junts. Amb les normes aprovades, Junts activa aquest dilluns el calendari de les primàries que definiran els noms amb què concorrerà als comicis.Entre aquest dilluns i aquest dimecres, qualsevol associat al corrent del pagament de les quotes es podrà postular per ser el candidat a la presidència de la Generalitat. Els eventuals candidats disposaran del cap de setmana per recollir i presentar almenys un centenar d'avals d'associats i la setmana vinent es proclamarà el candidat.El conseller de Territori, Damià Calvet, és el primer que ha traslladat a l'executiva la voluntat de participar en el procés intern, per bé que ha matisat que si Puigdemont vol ser el candidat, li farà costat. Encara no ha fet el pas la cap de files de Junts al Congrés, Laura Borràs, que també havia mostrat la seva disposició a concórrer a les primàries.La gran incògnita és si Puigdemont optarà a encapçalar les llistes, per bé que si ho fes les opcions que pugui recollir l'acta de diputat són escasses. En cas que el líder de Junts fes un pas endavant, és improbable que existeixi un candidat alternatiu en la votació telemàtica del cap de setmana del 28 i el 29 de novembre.Si l'expresident de la Generalitat fes el pas, la batalla per la candidatura efectiva es traslladaria a una segona votació de les primàries en què es triaran els vuit primers llocs de la llista de Barcelona, els quatre primers de la de Girona, i els 3 primers de les de Lleida i Tarragona. És en aquesta urna on es dirimiria qui és el dirigent amb més suports de la militància per encapçalar les llistes, si bé en la pràctica les bases no tindrien l'última paraula sobre qui disputarà la presidència de la Generalitat.En canvi, si Puigdemont decidís no encapçalar la llista, la batalla interna s'avança al novembre. A més dels de Calvet i Borràs, també es perfilen noms com el del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; o el del conseller d'Empresa, Ramon Tremosa. Haurien de fer el pas abans de dimecres, però és possible que esperin abans conèixer les intencions de Puigdemont.Les possibles disputes entre candidats les resoldrà una Sindicatura Electoral integrada per l'exdiputada al Congrés de JxCat Míriam Nogueras; Àngels Cabasés, exdiputada d'ERC al Parlament i membre d'Independentistes d'Esquerres; Joan Oliveras i Antoni Morral, exsecretari general de la Crida Nacional, el diluït partit polític impulsat per Puigdemont el 2018 i reconvertit en la fundació de Junts.Morral no optarà a ser escollit de nou diputat al Parlament en la legislatura vinent, segons ha confirmat la portaveu de Junts, Elsa Artadi, en una roda de premsa aquest dilluns en què ha destacat l'elevada participació de les bases en el procés de validació del reglament. Hi van participar 5.050 persones, i només hi va haver un centenar de vots en contra.

