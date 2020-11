Enxampen un restaurant de l'Hospitalet amb 16 clients consumint al seu interior

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat aquest cap de setmana el propietari d'un restaurant on 16 clients consumien al seu interior en plena prohibició d'obertura per la pandèmia.També s'ha sancionat 57 persones per incomplir les restriccions per fer front a la Covid-19. 31 denúncies han estat imposades per consum d'alcohol a la via pública, 19 per incompliment del toc de queda i 7 més per no dur la mascareta.Respecte al cap de setmana anterior, s'han incrementat les propostes de sanció per consum d'alcohol a la via pública i les actuacions relacionades amb molèsties per sorolls de persones concentrades a l'espai públic —parcs i places— i en habitatges, amb 90-un requeriments de serveis.

