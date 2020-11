FOTOS Un voltor fa parada i fonda al centre de Solsona

La policia local ha vetllat per l'au fins que no han arribat els agents rurals. Foto: Ramon Estany

Els agents rurals han capturat el voltor. Foto: Ramon Estany

El voltor



El voltor és una au que pot arribar als 10 kg de pes, amb una envergadura que supera els 2,5 metres. Les seves plomes són de color ocre o canyella en la major part de el cos (dors, zona ventral i meitat anterior de les ales), per la qual cosa se la coneix com “comú”. La base del coll està envoltada per filoplumas blanques a manera de gorgera. El bec ganxut, típic dels rapinyaires, i especialitzat en esquinçar teixits, és marró grisenc a la base i groguenc pàl·lid en els costats.



Els tarsos i dits són grisos i grans, encara que molt més febles que els d’altres grans rapinyaires, sent les ungles curtes i romes.



Aquesta circumstància, a la qual cal afegir especialment el gran pes i lentitud d’aquestes aus, fa que sigui pràcticament impossible que els voltors donin caça o matin a altres animals, com sí fa la resta de les rapinyaires. El voltor és una au que pot arribar als 10 kg de pes, amb una envergadura que supera els 2,5 metres. Les seves plomes són de color ocre o canyella en la major part de el cos (dors, zona ventral i meitat anterior de les ales), per la qual cosa se la coneix com “comú”.La base del coll està envoltada per filoplumas blanques a manera de gorgera. El bec ganxut, típic dels rapinyaires, i especialitzat en esquinçar teixits, és marró grisenc a la base i groguenc pàl·lid en els costats.Els tarsos i dits són grisos i grans, encara que molt més febles que els d’altres grans rapinyaires, sent les ungles curtes i romes.Aquesta circumstància, a la qual cal afegir especialment el gran pes i lentitud d’aquestes aus, fa que sigui pràcticament impossible que els voltors donin caça o matin a altres animals, com sí fa la resta de les rapinyaires.

Aquest divendres, cap a les 3 de la tarda, s'ha viscut a Solsona un fet inèdit. Un solitari voltor comú ha fet parada a la ciutat, al bell mig de la Plaça del Camp, per sorpresa d'infants i famílies, que es dirigien en aquells moments cap a l'escola.Immediatament s'ha donat avís a la Policia Local i als Agents Rurals, per mirar de capturar aquesta au, que en principi, semblava desorientada i també bastant dòcil.L’au rapinyaire de seguida ha aixecat l’expectació dels vianants que es trobaven a la zona, que no han trigat a envoltar l’animal per captar el moment amb fotografies i vídeos mitjançant els telèfons mòbilsLa policia local ha vetllat per evitar que ningú s'hi acostés massa a l'espera que arribessin els agents rurals.Un cop han arribat els agents rurals, han actuat segons el protocol establert per a aquestes ocasions i han capturat l'animal introduint-lo en una caixa per dur-lo al centre de recuperació de la fauna.Un cop al centre, es comprovarà el seu estat de salut, se li donarà aliment i, si no hi ha cap problema, serà alliberat.

La presència del voltor feia patxoca. Foto: Ramon Estany





Un agent de la policia local, amb el voltor. Foto: Ramon Estany

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor