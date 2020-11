Com seran les autopistes del futur?

Les autopistes free flow ja són aquí

A Catalunya hi ha l'únic exemple de peatge free flow de l'Estat.

Vehicle autònom i seguretat viària

L'eliminació de barreres ha de facilitar la fluïdesa de trànsit, la seguretat vial i també la reducció de la contaminació vinculada a la congestió. Per fer-ho possible, és clau un altre dels àmbits de treball de l'acord amb el gegant informàtic: l'ús del big data per conèixer millor el comportament dels clients i poder oferir solucions personalitzades. En aquest sentit, l'eliminació de barreres ha d'anar vinculat a un sistema avançat de detecció d'impagaments que el faci sostenible.Parlar d'autopistes sense barreres no és ciència ficció. De fet, a Catalunya hi ha l'únic exemple de peatge free flow de l'Estat. Va entrar en servei l'any 2017 a l'AP-7 la Roca del Vallès i s'aplica a dos carrils en sentit Girona pavimentats de color blau. Els vehicles que l'utilitzen poden passar-hi a l'entorn de 60 km/h sense haver d'esperar que el semàfor es posi en verd ni que s'aixequi la barrera. El sistema, això sí, només és apte per als usuaris del Via-T –més conegut com a Teletac-, que representen aproximadament el 50% del total, segons les dades d'Abertis.Durant aquest període es calcula que uns 14.000 vehicles diaris han passat per les vies sense barreres. És un sistema que funciona en algunes de les autopistes més modernes de països com Austràlia, Singapur, el Regne Unit i Estats Units i que, sovint, ho fan a partir de la identificació de les matricules. És el cas de l'Autopista Nord-Sud de Santiago de Xile, basada íntegrament amb sistemes free flow amb fins a 28 portals de control i cobrament del pas de vehicles.A Catalunya, recentment Abertis ha activat altres sistemes per facilitar la fluïdesa en els peatges. És el cas de l'app gratuïta Awai que permet pagar l'autopista C-32 entre Castelldefels i el Vendrell sense contacte ni aturar-se. Concretament, les antenes BlueTooth detecten els vehicles que disposen de l'aplicació i, a continuació, aixequen la barrera. És, per tant, un sistema a mig camí entre l'antic Teletac –que obliga a disposar d'un dispositiu específic- i els models 100% free flow.Un altre dels elements que marcaran la mobilitat del futur serà l'ús i generalització del cotxe autònom. Serà la culminació d'un procés pràcticament natural que en els darrers anys ha suposat la incorporació de funcionalitats com el control de creuer, el reconeixement de senyals de trànsit, llums automàtiques, mapes en línia o notificacions d'accidents i congestió, entre altres. Elements que tendeixen a incrementar la seguretat, reduir les tasques que ha de desenvolupar el conductor i augmentar el confort en la conducció.El cotxe autònom, de fet, esdevindrà un “superelement” d'IoT (Internet de les coses). L'impacte sobre la seguretat vial pot ser majúscul: l'informe Road Tech sobre el futur de la mobilitat per carretera elaborat per Abertis en col·laboració amb The Economist Business Intelligence estima que el seu desplegament arribarà a reduir en un 90% les víctimes d'accidents de trànsit.Per fer-ho possible, un dels elements clau és la connectivitat. En aquest sentit, l'AP-7 és un dels camps de proves de la futura xarxa 5G. La Comissió Europea, per exemple, ha subvencionat un projecte de tres anys per estudiar com mantenir els vehicles connectats en creuar fronteres. El 5GMed Corridor analitza el tram Figueres-Perpinyà i l'efecte del canvi d'operadors de telecomunicacions. En aquest context, a més, també és clau la ciberseguretat per evitar possibles incidències i garantir el desenvolupament d'aquesta nova mobilitat.