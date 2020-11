ERC denunciarà a la Fiscalia les escoltes telefòniques de l'operació «Volhov»

ERC denunciarà a la Fiscalia les converses telefòniques privades incloses en l'operació Volhov , que defineix com un "muntatge" de la Guàrdia Civil, per la vulneració de drets fonamentals que considera que suposa la difusió d'escoltes que no tenen res a veure amb presumptes irregularitats. La denúncia la formalitzarà a títol personal el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, de qui s'han fet públiques converses que feien referència a l'estratègia electoral dels republicans en la pugna amb JxCat.Rufián emplaça el ministeri públic a determinar si les gravacions telefòniques són legals i, en cas que ho siguin, demana que es determini qui les ha ordenat i, en tot cas, com han arribat a ser difoses. També reclama que es deixin de publicar als mitjans de comunicació que mitjans com El Confidencial, que va ser el primer en difrondre-les, retiri totes les informacions publicades al respecte.La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat que aquesta denúncia és una primera acció dins de l'"ofensiva" del partit com a resposta a l'operació Volhov. La dirigent republicana ha defensat que totes les acusacions que recull el sumari "són falses" i ho ha atribuït a un muntatge del tinent coronel Daniel Baena. "No hi ha res de res. Ni concerts ni contractes ni requalificacions ni cap vinculació estranya entre el Govern i persones externes", ha insistit.En el cas del regidor de Cabrera de Mar Enric Mir a qui el partit ha empès a dimitir, Vilalta ha explicat que s'ha forçat la seva marxa perquè se li va trobar una alta quantitat en efectiu de diners fruit de la compravenda d'una finca familiar. Aquest fet, ha argumentat, és contrari als valors ètics republicans. "Serem sempre contundents a l'hora de denunciar la causa general contra l'independentisme i serem implacables contra qualsevol cas que pugui tacar bona feina d'ERC", ha resumit la secretària general adjunta.A més de l'ofensiva judicial, les diputades al Congrés Montse Bassa, Carolina Telechea i Marta Rosique han anunciat que intensificaran la pressió sobre el govern espanyol per reclamar explicacions sobre l'operació de la Guàrdia Civil. Han registrat 140 preguntes, algunes d'elles específiques sobre Volhov, i han reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. També buscaran la complicitat dels partits de la declaració de la Llotja de Mar per tal d'impulsar una comissió d'investigació sobre aquesta operació.En paral·lel a l'ofensiva judicial i política, ERC ha deixat clar que està disposada a negociar els pressupostos i a explorar "el marge de millora" que considera que tenen perquè siguin útils per a la ciutadania de Catalunya. Segons Vilalta, una cosa és que aquesta setmana no torpedinin la tramitació -no presentaran esmena a la totalitat- i una altra el vot afirmatiu. De moment, ha dit, són "lluny".

