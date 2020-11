Salut demana «més temps» per consolidar la tendència a la baixa de la pandèmia a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Cal més temps. Aquest ha estat el missatge d'aquest dilluns del Departament de Salut. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat "més temps" perquè les mesures actuals -tancament de bars, toc de queda nocturn, confinament perimetral els caps de setmana, entre altres- facin efecte i es consolidi la tendència a la baixa de la pandèmia a Catalunya. El pic de contagis ja s'ha superat, però el pic assistencial encara no, i la pressió sobre el sistema assistencial és molt elevada.Vergés ha apuntat que es podria arribar al pic de nous ingressos hospitalaris a finals de setmana, però amb xifres que són insostenibles i que s'han de reduir. En aquest sentit, tot i que s'hagi superat el pic de contagis de la segona onada, la consellera no ha descartat una tercera onada a l'hivern. En tot cas, Salut demana "més temps" per estabilitzar la situació després d'uns dies amb una R per sota d'1.La consellera ha evitat concretar si es demanarà prorrogar les mesures durant quinze dies mes, fins a finals de novembre, i ha apuntat que durant aquesta setmana hi haurà diverses reunions per definir els passos a seguir. "Hem de baixar molt mes", ha remarcat Vergés. La R ha d'estar per sota d'1 de manera sostinguda i cal arribar a un llindar de 1.000 casos diaris i de 300 persones ingressades a l'UCI.La consellera Vergés ha celebrat que el nombre de nous contagis està baixant. "Les xifres ens indiquen una desacceleració dels contagis i de la R, però baixem lentament", ha dit. El repte ara és baixar i consolidar la tendència dels últims dies. "Cal més temps, no podem córrer", ha apuntat. Per tant, les mesures han de "continuar fent efecte". El pic assistencial es podria veure a finals d'aquesta setmana, segons les previsions del Govern. Les xifres, però, "són insostenibles" i, per tant, "cal continuar baixant". Les mesures van començar els 16 d'octubre amb una R de 1,61 i ara aquest indicador es troba ja a 0,92, però cal reduir-la encara més.Aquest dilluns hi ha 2.793 persones ingressades als hospitals i 578 a l'UCI. La transmissió comunitària també afecta a les residències i Vergés ha insistit que aquests espais són "molt sensibles". Tot i que la situació no és la mateixa que en la primera onada, no es pot abaixar la guàrdia. "Necessitem continuar baixant, hem de consolidar la tendència", ha resumit la consellera.Pel que fa als tests d'antigen, actualment la Generalitat n'ha comprat tres milions, dels quals ja n'ha arribat un milió. Vergés ha destacat l'estratègia d'aquests tests ràpids "pot ser molt útil" i cal definir quan i en quines casuístiques. "Ho anirem implantant allà on sigui necessari", ha dit la consellera.El doctor Jacobo Mendioroz, responsable de la unitat de Covid, ha assegurat que s'ha superat el pic de la segona onada de contagis. "Una cosa és el descens dels contagis i altra cosa és la situació assistencials", ha recordat. És per això que cal evitar els nous contagis, per ajudar a reduir la pressió als hospitals. "Si no s'haguessin pres aquestes mesures, estarien en 12.000 o 14.000 casos, i ara estem en 4.000 casos diaris", ha apuntat, i ha reivindicat la importància d'haver adoptat restriccions a temps. El doctor ha remarcat que la situació als CAP és complex.El conseller Sàmper ha agraït la responsabilitat de la societat a l'hora de complir les restriccions. "Som en una cursa de llarga durada", ha dit, i ha advertit que no hi ha "solucions màgiques ni immediates". En aquest sentit, ha recordat que l'horari per comprar menjar per emportar passa de les 21 a les 22h i amb el tiquet de compra es podra tornar al domicili. Pel que fa al confinament nocturn, es prorroga durant 15 dies més.En relació a la mobilitat, durant el confinament nocturn hi ha hagut una baixada sostinguda i forta entre les 22 i les 00h. També hi ha hagut un descens en la mobilitat del cap de setmana arran del confinament perimetral. Aquest divendres s'ha reduït la mobilitat un 40% i dissabte i diumenge entre un 80 i 85% respecte dies equivalents de l'any passat. Sí que hi ha hagut un increment de la mobilitat els dijous, el dia que encara es pot sortir i anar a la segona residència.El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha dit que aquest cap de setmana s'han començat a localitzar festes en pisos. 20 persones a Sarrià, 28 a l'Hospitalet, també a Sabadell, o en hotels. En aquests casos s'han aixecat actes. Sallent ha demanat a la gent que continuï complint les normes. Sobre l'acció al Palau de la Generalitat, Sallent ha dit que s'han identificat quatre persones i se'ls prendrà declaració.

