Els comuns avisen ERC que no formaran part d'un Govern on hi sigui JxCat

Els comuns han tornat a insistir que no pensen participar d'un nou Govern del qual en formi part Junts per Catalunya. Després d'un cap de setmana en què dirigents d'ERC han manifestat que cal ampliar la representació de l'actual executiu tot estenent la mà als comuns, la futura candidata, Jéssica Albiach, ha demanat als republicans que "deixin de mirar" el partit de Carles Puigdemont. El seu argument és que Junts suposa "més obstacles i més traves" en un moment en què cal "blindar" els drets socials, fomentar polítiques progressistes i una "cooperació intel·ligent i no confrontació" amb l'Estat."No volem parlar de fórmules electorals perquè el més important és per a fer què. ERC ha de decidir si vol seguir o no amb el desgovern amb JxCat", ha insistit Albiach. Sobre les primàries que comencen els postconvergents, la dirigent ha defensat que la ciutadania "mereix saber" qui serà el candidat efectiu.La candidata dels comuns també ha abocat crítiques sobre un PSC a qui reclama "valentia" perquè considera que "mira massa Ciutadans i no a les posicions progressistes". La cap de llista dels comuns ha insistit que les eleccions dels Estats Units demostren que "ser el mal menor no funciona".Albiach ha reconegut que la negociació amb el PSOE per aturar els desnonaments encara continua i que està costant que els socialistes "deixin de mirar els interessos dels privilegiats". També ha admès que continua encallada la negociació sobre el permís retribuït per als pares que han de tenir cura dels seus fills en quarantena.Pel que fa a la polèmica missa de beatificació a la Sagrada Família que aquest cap de setmana ha aplegat 600 assistents, Catalunya en Comú l'ha considerat "inacceptable" i "incoherent" en un moment en què la cultura s'ha vist abocada a tancar. Amb tot, ha insistit que és la Generalitat qui té la competència per fixar un topall d'aforament i ha advertit que la proposta que sigui de 100 persones continua sent "massa gent".

