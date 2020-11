Omella, sobre la beatificació a la Sagrada Família: «El Govern tenia la invitació i ho sabia tot»

Altres notícies que et poden interessar

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha assegurat aquest dilluns que el Govern coneixia tots els detalls de la celebració a la Sagrada Família, que va reunir 600 fidels en plenes restriccions per la pandèmia, inclosos representants de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. "He parlat amb el Govern per dir-los que no és normal. Ells tenien la invitació i ho sabien tot. Demano més diàleg", ha afirmat Omella en declaracions al programa Aquí, amb Josep Cuní, de SER Catalunya. El Departament de Salut va anunciar ahir una investigació per aclarir els fets i la consellera, Alba Vergés, va considerar que les imatges de la basílica plena eren "injustificables" Omella ha defensat que es van complir totes les premisses fixades pel Govern. "Hem complert l'aforament: No és el mateix una església petita que una gran. Podríem haver arribat a 800 persones". "Sento molt que hi hagi gent enfadada per la celebració d'aquesta cerimònia, però nosaltres hem intentat complir les normes i fer les coses ben fetes", ha exposat el cardenal sobre l'acte de beatificació de Joan Roig Diggle."El dret de religió és un dret fonamental i això no ho té la cultura, tot i que m'agradaria que ho pogués tenir per obrir teatres i cinemes", ha expressat Omella, que ha insistit que el Govern tenia coneixement de la celebració i que estava autoritzada. La mateixa consellera de Salut va admetre aquest diumenge que l'estat d'alarma no permet suspendre actes religiosos.

