El remot vincle de Biden amb el procés català

A Joe Biden no se li coneix interès de cap mena o posicionament públic sobre Catalunya, tampoc quan va ser vicepresident d'Obama, fins al gener de 2017. El moment àlgid del procés a la Casa Blanca hi havia Donald Trump, que va donar suport al govern espanyol tot i que va demostrar ser conscient del conflicte . Si el conflicte torna, veurem com reacciona la nova administració. En tot cas, d'informes sobre Catalunya, Biden n'ha d'haver tingut com a mínim dos a les mans preparats pel seu personal després d'entrevistar-se amb dirigents independentistes.L'exlíder d'ERC, Joan Puigcercós, explica que en dues ocasions ell es va reunir amb l'equip d'assessors de Biden quan era senador per Delaware. Als anys noranta hi va anar amb Àngel Colom i Josep-Lluís Carod-Rovira en nom d'ERC i convidats pel departament d'Estat. Una de les persones que els va rebre per interessar-se per la situació política catalana era el cap de gabinet del nou president.Anys més tard, quan Puigcercós era diputat a Madrid, hi va anar també en una visita organitzada pel govern americà i també va tenir contacte amb els assessors de Biden a les seves oficines al Senat. Bona part dels seus 36 anys al Senat americà el nou president els va passar presidint el Comitè de Relacions Exteriors i va estar, per exemple, molt actiu per assegurar la implicació americana en el conflicte dels Balcans i en el debat sobre la invasió d'Afganistan i Iraq.

