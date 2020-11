L'euga d'una de les netes de Joan Carles I, investigada per blanqueig

Des que Corinna va estirar de la manta que no han deixat d'aparèixer escàndols entorn de la família reial. Després que la setmana passada es conegués el cas de les targetes opaques i els prop de 10 milions de l'emèrit a un compte de Jersey , ara arriba un nou capítol. L'ombra de la corrupció és tan allargada que fins i tot l'euga de Victoria Federica de Marichalar y Borbón està sent investigada per un presumpte cas de blanqueig.La muntura de la filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, batejada com Dibelunga, hauria estat pagada i mantinguda, durant anys, per l'industrial mexicà Allen Sanginés Krause, segons informa El Confidencial . Aquesta connexió hauria sortit arran de les diligències obertes fa un any entorn de Joan Carles I per part de la Fiscalia Anticorrupció i que haurien estat assumides aquesta setmana pels fiscals del Tribunal Suprem.La investigació també hauria acreditat que Joan Carles i el seu entorn van utiltizar un testaferro per amagar la recepció dels diners de Sanginés-Krause. Segons el diari, seria un coronel de l'Exèrcit de l'Aire i que treballa a la Zarzuela com a ajudant de camp.Segons explica el digital, l'euga va ser adquirida el 2015 a la quadra espanyola Maihorses, especialitzada en el comerç d'equins. L'animal estava a la venda per uns 10.000 euros. En el seu moment la Zarzuela va assegurar que Dibelunga havia estat adquirida per la infanta Elena, però no va voler entrar en detalls argumentant que Victoria Federica era menor.Però qui pregunta ara és la Fiscalia del Suprem, que a més té proves que la compra de l'animal i altres facturacions d'ensinistrament i manteniment varen ser pagades per la Casa Reial amb diners de l'empresari mexicà Alles Sanginés Krause. Antic directiu de Goldman Sachs i propietari d'una de les fortunes més grans de Mèxic. Així ho assegura El Confidencial, que explica que està en el focus del procediment per haver costejat pressumptament de manera irregular diverses despeses de l'emèrti.La clau que guarda Dibelunga és que, en cas de demostrar-se que ha estat finançada amb diners irregulars, també provaria que els fons de Saginés-Krause també varen ser utilitzats per altres membres de la família reial. Ni els pagaments ni l'ús dels propis fons transferits pel mexicà van ser declarats a l'Agència Tributaria, ni per l'emèrit ni per la resta dels seus suposats beneficiaris dels diners, segons confirma El Confidencial.

