Batlle defensa l'ofici amb 600 persones a la Sagrada Família: «Totes les normatives es van complir»

Altres notícies que et poden interessar

El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat als micròfons de RAC1 que l'acte de beatificació celebrat a la Sagrada Família aquest cap de setmana, amb gairebé 600 persones, complia "stricto sensu" les restriccions del Procicat. "Totes les normatives es van complir", ha afegit després als micròfons de SER Catalunya.Després de la polèmica generada per les imatges, i que des de Salut Pública s'hagi anunciat que s'obrirà un expedient als organitzadors de la missa , Batlle ha insistit que només hi havia un 30% de l'aforament, i per tant es complica amb la seguretat jurídica. "A la Sagrada Família hi caben unes 3.000 persones, i no em va fer la impressió que hi hagués cap tipus de congestió", ha defensat.Tot i així, sí que ha reconegut que no s'esperava trobar aquesta quantitat de gent a la basílica. Batlle ha insistit que a l'acte també hi havia altres personalitats, com ara el cònsol general del Regne Unit i el rector de la Universitat Abat Oliba.Malgrat defensar que s'estava complint amb la seguretat jurídica, Batlle reconeix que després de la polèmica convé "fer una reflexió de quina manera s'amplien i es fan les restriccions", tenint en compte la indignació que van provocar les imatges entre altres sectors, com el de la restauració o la cultura. L'Arquebisbat de Barcelona ja va defensar que a la beatificació es complia l'aforament permès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor